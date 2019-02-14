DIOR煙仔銀器頸鏈熱爆全球　首飾品牌製作銀器煙具早有先例

近日吸煙文化在社會引起熱話，單是食物及衞生局向立法會全面禁售電子煙一事，已掀起了激烈討論，不過原來在時裝潮流世界，香煙同樣備受關注，而且支持者眾，基本上無人反對，事關這些香煙並不是用來吸食，而是用來「威」的‧‧‧‧‧‧

說的是由Kim Jones領軍的Dior Men，這個人氣品牌日前就預告，將會推出一款以香煙為靈感題材的Cigarette-shaped Pendant頸鏈，精純的銀鏈，結合1：1仿原支香煙的純銀吊墜，像真度本來就極高，加上設計團隊的匠心獨運，刻意在吊墜的前端位置，注入了輕度的舊化與雕琢技術，使這支銀器香煙有如真的被燃點過一樣，進一步強化逼真感之餘，也別具幽默感；繼而於吊墜的中間部份，簡潔地刻上DIOR標記及紅線細節，如此畫龍點睛地彰顯銀器的高級感，無怪在未尚清楚確實開賣日期的情況下，已然在全球各國

掀起莫大轟動。（目前只知道定價為€350歐元）

盛惠€350歐元。

AMBUSH煙盒。

雖則話Kim Jones是目前Dior Men的創意總監，但這其實這枚千呼萬呼的銀器大作，Yoon Ahn才應該是始作俑者，一來她本身正是Dior男裝部的首飾設計師，二來其自家首飾品牌AMBUSH，近年來正是憑藉一系列以煙具為題材的作品而大獲好評，最矚目首推外觀包裝成機械儀器模樣的煙盒，用來擺放香煙恰到好處；再搞鬼些又有可作頸鏈用的Cigarette Holder Pendant，外形和上文DIOR的版本又幾分相似，但特別之處是當真可以放置一支真實香煙於其中，有着真正實用性；至於價錢最親民，就一定是可安放打火機的Lighter Case頸鏈莫屬，造工精細，定價才不過是¥10,800，但再仔細觀察之後，才發現這件單品原來乃是以Alloy Metal合金製造，而並非AMBUSH平時常見的Sliver純銀。

Chrome Hearts。

其實以純銀製作煙盒，自古皆有之。

VETEMENTS煙盒。

但對於服裝品牌而言則有所不同，較之於打火機，用來放置香煙的煙盒才最受品牌設計師青睞，Demna Gvasalia主理的VETEMENTS與及BALENCIAGA，就先後以極簡主義方式製成煙盒，雖然曾經惹來部份人「毫無創作，卻定價高昂」的指控，但熟識時裝的人就會知道，較之華美的藝術性雕塑，製造富有Normcore意味的產品，才是這位格魯吉亞人的拿手好戲；至於HELMUT LANG同樣有過類似單品，而不過就是以透明膠料所製造，再配上招牌字樣Logo，低調之中自有型格。