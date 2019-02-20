【Karl Lagerfeld逝世】眾星二代「老佛爺超模」何去何從？

CHANEL香奈兒的創意總監，時尚圈的傳奇——「老佛爺」 Karl Lagerfeld在巴黎去世，享年85歲（1933—2019）。 就這樣，一代傳奇人物離我們而去。上個月的月底，CHANEL的2019春夏高級訂制系列的Fashion Show場上，老佛爺Karl Lagerfeld在這36年來首次沒有出席Fashion Show，並由與他共事三十年的CHANEL創意工作室總監Virginie Viard代替老佛爺出席謝幕。這一舉動，引發了業界內的眾多猜疑。

CHANEL香奈兒的創意總監，時尚圈的大哥大——「老佛爺」 Karl Lagerfeld在巴黎去世，享年85歲（1933—2019）。（Gettyimages／視覺中國）

1933年出生於德國漢堡的他，自1983年起就開始擔任CHANEL的創意總監，並且簽訂的為終身合同。同時老佛爺還在FENDI擔任創意總監一職超過50年。儘管在上個月的高訂天橋場上沒能看到老佛爺的出席，但是據消息透露，老佛爺一直都在自己的工作崗位上堅守着，直到最後一刻。

老佛爺也曾經在採訪中說過「為什麼我要停止工作，不工作我可能會死！」

截至目前，Chanel、Fendi以及Karl Lagerfeld同名品牌均未對該消息作出回應。時尚界現在亟需思考的是，Chanel是否準備好迎來一個「後老佛爺」時代。

竟然現在全網都是關於老佛爺生前一些鉅作的文章，那我就來做一股清流。盤點一下那些被老佛爺寵愛的星二代們。

1）Lily-Rose Depp

作為荷里活著名的影視演員Johnny Depp與超模Vanessa Paradis的女兒，擁有着強大良好基因的Lily-Rose Melody Depp，1999年5月27日出生在法國巴黎。她的身世背景大家可能再了解不過了，她的父親是出演過許多眾人都非常熟悉的電影《魔盜王》系列。父親有這般的才華，這等好的基因想必肯定是會遺傳給Lily-Rose的。

Lily-Rose在2015年開始向時尚圈進攻，同年7月就受到老佛爺（Karl Lagerfeld）欽點，成為CHANEL眼鏡珍珠系列的廣告代言人，這可以說是帶上了超模母親Vanessa的光環，因為Vanessa Paradis一直以來都是老佛爺多年的好友，也是CHANEL的代言人。

如果說哪位星二代在2016年崛起勢頭最猛，那Lily-Rose Depp絕對在列，這位才17歲的小姑娘，開年就登上先鋒雜誌Love magazine封面，一臉打翻調色盤般的彩妝引人注目。

作為荷里活著名的影視演員Johnny Depp與超模Vanessa Paradis的女兒，擁有着強大良好基因的Lily-Rose Melody Depp，1999年5月27日出生在法國巴黎。（Gettyimages／視覺中國）

她深受老佛爺的喜愛，這幾年一直都是CHANEL的代言人，基本上美容系列的廣告都能看的到Lily的身影，甚至香水廣告也是由她代言，可以說老佛爺對她的寵愛是真的了。多少模特不知道得拼多少年，都拿不到CHANEL的一個代言，而Lily就這樣輕易的成為了老佛爺的掌中寶，成為了CHANEL的繆斯女神。這樣的「關係戶」確實是可以比別人少奮鬥好多年。

受盡老佛爺恩寵的她，讓她可以一直為CHANEL代言，成為CHANEL已經老佛爺的掌中寶。多少模特都夢寐以求​​能為CHANEL拍攝一組廣告大片，而Lily輕而易舉的拿下香水，彩妝的廣告大片。這還不夠寵愛嗎？

可以說，Lily-Rose Depp是被老佛爺一手捧紅的，儘管母親是法國的模特，但自己根本不具備模特的條件，所以要不是因為老佛爺的獨特寵愛，相信她這輩子跟時尚怎麼都碰不上邊。老佛爺的逝世，想必她也非常的傷心。沒有老佛爺的Lily，以後在CHANEL裏亦或者是時尚圈裏該何去何從？

Lily-Rose Depp是由老佛爺一手捧紅！按圖看看CHANEL與Lily關係有多密切▼

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2）Willow Smith

她——Willow Smith是Jaden Smith的妹妹，也是知名演員Will Smith的女兒。她和他哥哥一樣，帶着光環降生到這個世上。

在Willow Smith，15歲的時候，出席CHANEL巴黎2016秋冬女裝Show，身穿黑銀相間的Chanel網狀緊身連衣褲。厲害的是，Willow是CHANEL成為了最年輕的CHANEL品牌形像大使。

Willow Smith是Jaden Smith的妹妹，也是知名演員Will Smith的女兒。她和他哥哥一樣，帶着光環降生到這個世上。（Gettyimages／視覺中國）

還有老佛爺親自為她掌鏡的一張黑白照，甚是好看。從此，被貼上了老佛爺「寵兒」的標籤。霸氣的行走在時尚圈裏，擁有着良好的資源，年紀輕輕的就為CHANEL拍攝廣告，未來的路還會難走嗎？我多麼希望，那時候站在老佛爺身邊的人是我！這樣我就不用累死累活寫那麼多文章，為了就是博取您的認可。

Willow Smith年紀輕輕的就為CHANEL拍攝廣告。按圖看看她與CHANEL的合作關係▼

3）Kaia Gerber

這一位，想必大家都不會陌生。行走在時尚圈裏，被譽為「網紅模特終結者」的Kaia Gerber怎麼少得了老佛爺的恩寵。這位小姑娘可是近年來轟動時尚圈的「模二代」,首次出征時裝週就走了18場Fashion Show，並斬獲了5個開場和1個閉場，並且一出道就拿下了藍血，風頭不容小覷。

Kaia Gerber是傳奇超模Cindy Crawford的女兒，2001年出生的她，11歲時，就成為Versace童裝系列代言人, 2014年12月，為《TeenVogue》2015跨年刊拍攝寫真照，2015年7月，與世界頂級模特經紀公司IMG Model 簽約成為IMG的正式模特，2016年，登上《Vogue》、《Pop Magazine》等。這些好的成績當然少不了她母親這麼多年打拼下來獲得的好資源，現在吧資源用在了自己的女兒身上，也不為過。

也許會有很多人說，她能有這麼好的成績都是來自她媽媽手上的優渥資源，是帶着光環出道的模特，輕而易舉就能走上大牌並為大牌代言。但是不可否認的是，Kaia的台步並不差，不誇張的說可以甩掉「肯德基」姐妹花十幾條街。

Kaia Gerber是傳奇超模Cindy Crawford的女兒（Gettyimages／視覺中國）

真正讓Kaia走上時尚新聞的頂峰的是，她第二次出戰時裝週（紐約時裝週），Alexander Wang選她作為該場Fashion Show的開場模特。這一開場Show引來了媒體的爆炸熱議，讓全世界都認識了這一位年僅16歲的大長腿女模。

這一出場，氣場全開，場上所有人的眼光都注視着Kaia本人，剛出道才16歲就已經會走剪刀步了。自帶超強十號「颱風」的台步，可謂是走路生風，毫不怯場的她，被業界人士誇讚還原了90年代的「頂胯台步」。

Kaia正因為這一場Show，被網友冠上了一個稱號「網紅終結者」，台步秒殺那「肯德基」三姐妹。有對比沒有傷害，雖然都是因為家族關係有着好資源，但是Kaia的台步是後天練習才有的，這也跟她母親的教導有關係。這麼厲害且能打的超模，老佛爺怎麼會放過她，當然將她攔回CHANEL。如此爆紅的超模，還能得到老佛爺的恩寵，想不成為龍捲風都難。

老佛爺親自掌鏡為CHANEL拍攝了一組全新的廣告大片，這是多麼神聖的恩寵呀。不僅如此，老佛爺還對Kaia Gerber有着別樣的偏愛。曾邀請Kaia到自己同名品牌的工作室來一同參加設計的工作，並且推出聯名合作的膠囊系列。據說是老佛爺極其欣賞Kaia Gerber本人平時的西海岸的著裝風格。

貴為CHNAEL Fashion Show常客，按圖看看Kaia Gerber的舞台風采▼

如今老佛爺，已離我們而去。我們惋惜這位給我們帶來瞭如此之多的美好作品的傳奇設計師，也讓我們期待CHANEL下一任的接班人到底會帶來些什麼樣的驚喜！然而，老佛爺曾經百般寵愛的星二代們，是否還能繼續穩守CHANEL？拭目以待！

【本文獲「張雞米」授權轉載，微信公眾號：JimmyBitch】

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