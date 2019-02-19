雀斑、白蝕症、胎記又如何？四位 Model重塑「美」的定義

社交媒體出現後，大眾審美觀常淪於既定印象，不論是白皙抑或是健康的小麥膚色，臉上都不能出現任何歲月痕跡，深怕一點皺紋就會破壞長年累積下來的美麗，仰賴美容醫學的輔助，一味地追求「大眾美」。或許有些人天生沒有完美外表，她們卻用自己的態度走出一條康莊大道，以下四位女生，天生和別人不一樣，但他們卻比別人更耀眼。

1）Winnie Harlow

曾參加過America's Next Top Model的Winnie Harlow，在比賽中沒有得到太好的名次，本來打算放棄模特夢想的她，自從參與了DIESEL全球廣告的拍攝便獲得各大品牌青睞，有先天性白蝕症的她，也曾有過一段遭受霸凌的過去，儘管有些不好的回憶，這些都是令她成功的養分。

Winnie討厭人家將成功歸因於他的膚色，「我不希望大家因為我的膚色覺得我有任何不同，我很努力在成為一位專業模特兒」，而她的成就有目共睹，去年是她首次登上維秘大秀，大牌邀約更是接踵而來。

參加America's Next Top Model時曾被冠上「乳牛」稱謂，受眾人排擠！如今Winnie獨當一面，成為各著名品牌的天橋常客，按圖看看她的風采▼

2）Alba Parejo

Alba Parejo先天有黑色素細胞痣的Alba ，從嬰兒時期全身就有着大小不一的黑色斑點，身上的傷痕則是經歷30幾次手術後抹滅不去的印記。

或許自小而來接收的異樣眼光，造就了她現在堅強無比的個性。今年18歲的她，常投身藝術領域，擔任模特兒，不避諱的露出身上所有斑點，甚至參與許多為不同膚色發聲的公益活動。

即使Alba身上長着大小不一的黑色斑點和30幾次手術後抹不去的印記，卻從不避諱的露出身上的「缺陷」！按圖看看她的美態▼

3）Polly Ellens

大家一開始看見Polly的照片可能會有點驚訝，怎麼有人這麼像一隻花豹，沒錯，全臉密佈的雀斑，高挺的鼻樑，能看透你的眼神，這些特質讓Polly的照片獨樹一幟，即便如此，Polly不過多談論自己的雀斑，就像你不會去提醒大家你有眼睛、鼻子、嘴巴一樣，這些都是自然產生的。

Polly致力於為女性發聲，不特意遮掩臉上不一樣的地方，擁抱最原始的自我，她想告訴大家，女性的魅力不是建立於外在物質堆疊之上，而是從內散發出來的自信，發揮最強大的Girl Power。

滿臉雀斑又如何？接圖看看Polly如何以自信展現她個人獨有的「Girl Power」▼

4）Mariana Mendes

最後一位Mariana ，來自巴西，臉正中央的黑色胎記令人過目不忘，樂觀的她，說着有胎記的好處，那就是大家永遠會記得她。現在的Mariana除了是一位模特之外，還有經營自己的YouTube頻道，用她最自信熱情的態度，向大家分享她的生活。

萬聖節當天，她也開了自己一個玩笑，把自己打扮成有着相同圖樣的貓咪，還自己做對比圖給大家參考，相信這可愛的個性也為她吸引了不少粉絲，就是愛她的率真自然。

Mariana臉正中央的黑色胎記給人我帶來神秘的感覺！按圖看看她的自信熱情態度▼

結語： 「美」本來就有很多種面向，不需要別人定義，只要有自信，散發出來的氣場絕對就是你最完美的樣子」，讓我們一起拋棄自己老舊的審美觀念，展現擁抱不同的能力，一同為獨一無二喝采。

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【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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