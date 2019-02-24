【手作】台灣簡約品牌承傳工藝　將阿美族傳統編織注入現代日常

編織，在人類歷史有著源遠流長的歷史，早在石器時代，人類已會以編織繩結記事。而在中國古代社會，編織更可說是婦女們的必修課，同時是賺取金錢的方式之一。 時至今日，雖然現代社會有不少機器可以取代人力，省卻時間。但世界上仍不少部落繼續傳承著其傳統的編織，阿美族就是其中之一。阿美族是台灣最大的原住民種族，主要居於東南部，而以輪傘草作為編織的原料是他們傳統的文化之一。

以輪傘草織成的家品系列。（IG@kamaroan.studio）

來自台灣的品牌kamaro’an把傳統的阿美族民族編織技藝，加上現代化的元素，創作出一套屬於現今世代的家飾系列。品牌名稱kamaro’an是阿美族語，解作「住下來吧」，而阿美族有不少傳統的習俗以及文化，編織輪傘草就是其中之一。

kamaro’an把簡約的結構美學融入輪傘草的編織技術，以更現代化的設計代替傳統的原住民圖騰，令傳統技藝亦能融入到生活當中。所以設計師形容系列為「這是一套以部落傳統工藝為起始、現代設計收尾的生活家飾。」在收割輪傘草後，需要經過剖皮、燙平、日曬等步驟，而且輪傘草彈性以及柔軟不高，難以屈曲，使得設計師在開始創作時遇到不少困難。幸好，kamaro’an最後能夠好好地利用到輪傘草筆直的特性，製造出富有結構性的家飾設計。

kamaro’an的設計背後，其實還有更值得我們深思的意義。在現代社會中，不少傳統事件都逐漸被時代淘㑀或遺忘，香港本土亦蘊藏著不少逐漸息微的傳統行業，如紙紮、玉飾又或是涼茶等，但其實，你又有否想過傳統的事物常予人「老土」之感，到底是其本質問題，抑或是呈現手法的問題？新的一代又可以做些甚麼去改變？

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