【達文西逝世500周年】英皇室辦巡迴展出過百手稿　紀念郵票增慶

2019年是達文西（Leonardo da Vinci）逝世五百周年，為了紀念這位時代巨匠，英國皇室舉行巡迴展覽，展出珍藏的達文西真跡、手稿。 另外，英國皇家郵政（Royal Mail）同期亦推出了12款印有達文西畫作的紀念郵票。

英國各地合共12個博物館會共同展出144幅達文西的畫作。（Royal Collection Trust）

《Leonardo da Vinci: A Life in Drawing》是英國有史以來最大型的達文西展覽，在英國全國巡迴展出，由即日至5月6日，於英國不同地區的12個博物館和畫廊共同展出，當中包括144張達文西罕有手稿，即每個博物館會展出12張，各有主題，是圍繞繪畫、雕塑、建築、音樂、解剖、工程學、地質、植物學等範疇，全方面展示達文西不同興趣。至於由5月24日至10月13日將由白金漢宮中的Queen's Gallery接力，展出手稿數目超過200張；而最後階段則會移師至蘇格蘭荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）的Queen's Gallery，80張手稿將於11月22日至2020年3月15日展出，是蘇格蘭最大型的達文西展覽。

畢加素的自畫像。（網上圖片）

達文西可說是一位上知天文、下知地理的學者，他在藝術、音樂、天文、科學、工程等不同範疇都有重大的供獻以及成就。在藝術成就上，其最為有名的作品《最後晚餐》以及《蒙娜麗莎》相信無人不曉。達文西一生創作過不少畫作，但外界相信現存的真蹟畫作數量極少。

是次推出的郵票。（Royal Mail網站）

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今次推出的郵票系列反映出達文西在不同領域如植物、人體、光學等的才能，一共有十二張，以不同的包裝發售。可以單買十二張郵票；亦可以購買附有賞析的套裝。而在達文西的手稿上，十分值得注意的是上面的文字，皆因全都是以鏡像文字（鏡像文字的例子之一就是救護車車頭那些倒轉的字體）。至於達文西為甚麼要用鏡像書寫（Mirror Writing）的方式去寫字，至今仍未有學者能提出有力的解釋，有人歸咎於達文西是一位左撇子；亦有人指是為了加密。

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