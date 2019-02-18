【Vivienne Westwood FW19】西太后不畏強權　MeToo環保搬上舞台

倫敦時裝周正式揭起序幕，Vivienne Westwood仍然堅守不畏強權的態度，將#MeToo、氣候變遷、英國脫歐等敏感議題一次過帶到天橋上，會否得罪權貴？這從來都不是西太后考慮的事情。
整個系列落幕時，Westwood現身講述各社會議題。（vogue）
模特兒手執咪高峰為觀眾講述着氣候變化、生命本質、性侵等社會議題。（vogue）
暫且放下設計細節，因為Vivienne Westwood是次系列最用心鋪排的地方，其實是環保概念上的獨有表達方式。今次時裝秀上的模特兒並不只擔當「衣架」的角色，他們每位也幾乎變身成講者，有的甚至手執咪高峰，行秀期間並會停下腳步，為現場觀眾講述着有關氣候變化、生命本質、性侵等社會議題，而且具體說明每個設計所渴望傳遞的訊息，就如哪些用上回收物料所編成的針織毛衣、整件刻意融入大自然綠色為主調的單品等，所有模特兒也對自己身穿的設計，其背後所承載的意義，非常清晰了解。Westwood希望透過這場演講式的時裝秀，令大家更關注我們居住的社會，以至地球。
設計上，Vivienne Westwood為環保概念創作上一套撲克牌，牌上那些不工整的文字與句子，當中帶有抗議成份，亦同時說明了如何拯救氣候變化的問題，就如「I am a machine」、「buy less」、「We sold our soul for consumption」等，以最簡單直接的方式引起觀眾的反思。
#MeToo受害女星Rose McGowan是今次台上模特兒之一（vogue）
除了環保外，Vivienne Westwood還對性侵議題#MeToo作出批判。記得兩年前，荷李活監製Harvey Weinstein爆出涉及多宗性侵醜聞，其中一名受害者就是美國知名女星Rose McGowan。然而當系列迎來第五件設計時，那位身穿黃色透視針織毛衣，頭上同時載上黃色頭冠的模特兒，正正就是Rose本人。Vivienne Westwood請來Rose，再加上其頭冠中央寫上「ANGEL」字樣，已完整地說明了設計師對挺身而出，且誠實面對自己性侵經歷的女性作出最崇高致敬，並寄予#MeToo是當今刻不容緩需要解決的議題。
至於設計本身，2019年秋季系列不乏品牌簽名式元素，當然包括格紋西裝、襯衫，也有不對稱剪裁，還有實驗味濃的塗鴉圖案，再加上經典Westwood美學——雌雄同體，系列整整七十七套設計，全都能演繹品牌的精神價值。據憑Westwood的力量，這系列發表期間集結上數百名示威者在場外為環保議題舉起橫額，這種街頭抗爭的精神，正是Vivienne Westwood的力量所在。
【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物 。