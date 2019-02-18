【Vivienne Westwood FW19】西太后不畏強權　MeToo環保搬上舞台

模特兒手執咪高峰為觀眾講述着氣候變化、生命本質、性侵等社會議題。（vogue）

暫且放下設計細節，因為Vivienne Westwood是次系列最用心鋪排的地方，其實是環保概念上的獨有表達方式。今次時裝秀上的模特兒並不只擔當「衣架」的角色，他們每位也幾乎變身成講者，有的甚至手執咪高峰，行秀期間並會停下腳步，為現場觀眾講述着有關氣候變化、生命本質、性侵等社會議題，而且具體說明每個設計所渴望傳遞的訊息，就如哪些用上回收物料所編成的針織毛衣、整件刻意融入大自然綠色為主調的單品等，所有模特兒也對自己身穿的設計，其背後所承載的意義，非常清晰了解。Westwood希望透過這場演講式的時裝秀，令大家更關注我們居住的社會，以至地球。

設計上，Vivienne Westwood為環保概念創作上一套撲克牌，牌上那些不工整的文字與句子，當中帶有抗議成份，亦同時說明了如何拯救氣候變化的問題，就如「I am a machine」、「buy less」、「We sold our soul for consumption」等，以最簡單直接的方式引起觀眾的反思。