【Vivienne Westwood FW19】西太后不畏強權　MeToo環保搬上舞台

模特兒手執咪高峰為觀眾講述着氣候變化、生命本質、性侵等社會議題。(vogue)

暫且放下設計細節,因為Vivienne Westwood是次系列最用心鋪排的地方,其實是環保概念上的獨有表達方式。今次時裝秀上的模特兒並不只擔當「衣架」的角色,他們每位也幾乎變身成講者,有的甚至手執咪高峰,行秀期間並會停下腳步,為現場觀眾講述着有關氣候變化、生命本質、性侵等社會議題,而且具體說明每個設計所渴望傳遞的訊息,就如哪些用上回收物料所編成的針織毛衣、整件刻意融入大自然綠色為主調的單品等,所有模特兒也對自己身穿的設計,其背後所承載的意義,非常清晰了解。Westwood希望透過這場演講式的時裝秀,令大家更關注我們居住的社會,以至地球。

設計上,Vivienne Westwood為環保概念創作上一套撲克牌,牌上那些不工整的文字與句子,當中帶有抗議成份,亦同時說明了如何拯救氣候變化的問題,就如「I am a machine」、「buy less」、「We sold our soul for consumption」等,以最簡單直接的方式引起觀眾的反思。