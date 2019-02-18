【BURBERRY FW19】留歐脫歐狹縫中 Riccardo Tisci街頭與高貴共存

說真的，論當前社會上的撕裂問題，英國目前面對的情況，可謂比香港所承受的來得有過之而無不及，單單是脫歐Brexit這個議題，已叫他們五勞七傷，社會意形態趨向兩極化，敵我分明，仿佛每個人都要就「脫歐」抑或是「留歐」作表態似的，而作為英國最具代表性時裝品牌BURBERRY的Chief Creative Officer，哪怕Riccardo Tisci本身是一位意大利人，都無可幸免地要捲入這趟旋渦之中，日前男女裝混合的BURBERRY FW19於倫敦時裝周發佈之後，大批傳媒迅即採訪這位前GIVENCHY設計師，首要問題未必與服裝有關，而是希望他就脫歐議題表明自身立場。 未知Riccardo Tisci又會如何回答呢？

BURBERRY FW19。（vogue）

羽絨褸持續大熱。（vogue）

放蕩英倫

面對這一個「支持又死，反對又死」的兩難問題，Riccardo Tisci當然只能夠以「世界仔」方式，回答一句「Everyone has a different opinion」這等官腔說話吧，雖然在長遠商業角度看，BURBERRY品牌本身應該是偏向支持留歐的陣營，但考慮到在國內支持脫歐的民眾仍然既多且眾，貿貿然去得失這批龐大消費群體，也不是明智之舉，何況3前年在英國宣告支持脫歐的方案，贏得公投大選之後，英鎊隨之迅速貶值，從而使到大外國遊客湧到英國，以英鎊結算購買大量BURBERRY FW服飾，當年就讓這個百年品牌賺上一大筆。

支持脫歐方案的都是較年長或者學歷較低的一群男性，這群人眾或許未必富有，但數目龐大，不容忽視。（The Telegraph ）

支持留歐者則以高學歷和女性為多。（The Telegraph ）

流蘇是今年時裝界一大潮流表象。 （vogue）

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所以在魚與熊掌的情況下，以「世界仔」的姿態經營品牌，對於BURBERRY也是命中注定的導路，所以不但Riccardo Tisci的言論是瞻前顧後，就連設計的風格亦要左右逢迎，最新發佈的BURBERRY FW19系列，這種意識可謂溢于言表。

系列共106套服飾，大致可分為2個部份，前部段以街頭潮流服作為主打，將90年代英國年青人的反叛與反建制神髓注入服裝中去，叫人眼花繚亂格仔紋外套、Polo Shirt以至大字樣Logo Chain Bag，配以Functional感極強的球鞋，都持續是近年時裝界大行其道的元素，不過出自Riccardo大師手筆，當然令人一番光景。最特別是Chelsea Boots改製而成的厚底球鞋，Chelsea Boots（又名Beatles Boots）是英倫士紳階級的經典產物，現在一下子將它改裝成襪筒波鞋一樣的外型，給予人莫大驚喜。

球鞋類產品。（vogue）

改裝傳統Chelsea Boots而成的波鞋。 （vogue）

而具各種瘋狂放蕩的配襯乃以鑲有閃石的Corseted Tops，則明顯是向英倫國度的時裝英王，Vivienne Westwood作致敬，上年BURBERRY與Westwood就曾推出過官方合作，也大獲好評，可以預料未來將繼續有各式各樣的Collaboration會出現。

Corseted Tops。（vogue）

系列來到後半部份就是BURBERRY高貴典雅之表現。

Duffle Coat製作精美。（vogue）

和上季SS19 Riccardo Tisci的首發系列一樣，系列來到後半部份就是BURBERRY高貴典雅之表現，主打成熟中產或以上的市場，繼續以杏色作為軸心，Trench Coat、Duffle Coat和Pea Coat仍然穿插在每位男男女女模特兒身上，足見大褸始終是BURBERRY的「叫糊」Item，而在這個主打成熟消費群，「優雅行先，創意為次」的市場下，Riccardo並未見大刀闊斧的創作，卻成功以畫龍點睛之法，恰到好處地為好些服飾注入出奇不意的細節位，例如在衣服人釘上閃石、鍋釘，或將絲綢製圖案構置成棉被的厚度，再結合到長褸或直接披掛在手部之上，當中一幅由Peter Saville設計的Monogram圖騰，結合到具浮世繪特色的巨浪圖案中去，將東方元素雅緻在融入到英倫風尚之中，卻沒有破壞Collection後半段穩中求勝的大原則，甚是精妙。

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絲綢製圖案構置成棉被的厚度，再結合到長褸之上。（vogue）

Peter Saville設計的Monogram圖騰，結合在具浮世繪特色的巨浪圖案中去，將東方元素雅緻在融入到英倫風尚之中。（vogue）

Riccardo Tisci。 其實對Riccardo Tisci創作生涯稍有認識的人，都會知道他與英國時裝的淵源，絕非只有目前任職的BURBERRY，早在1990年代，他就是修讀Central Saint Martins College of Art and Design的學生，英倫士紳文化的底蘊，與英國街頭文化的好玩之處，他老早就活在當下地親身感受過，所以這批BURBERRY服飾，從來都並非他憑空想像出來的創作，乃是當真有血有汗的歷史根據。 面對當前英國的社會危機，Riccardo Tisci雖然沒有申明自己立場，但透過服飾設計，也可以感受得到他海納百川，提倡共融的一面。雖然系列中，前半段的街頭與後半段的士紳元素，完全沒有何者代表着「脫歐」或何者象徵「留歐」的隱喻，但毫無疑問，士紳與基礎、年長與年輕之間，都是當前社會上壁壘分明的兩大陣營（不只在英國是如此，在世界各地許多地方亦然），與其無了期的對立與紛爭，倒不如互助互讓，尋找解決分歧之途，這才是一個國家重振聲威的出路，這種遠見，想必或多或少地埋藏在設計師的創作意念當中。

英國國旗隨着模特兒的走動而隨風起舞，正是設計師對英國的真情祝福。（vogue）

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