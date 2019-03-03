【RIPNDIP】飛機杯都要「潮」？創辦人專訪：「中指貓」將有女友

說實話，現代人的生活壓力的確很大，時不時就會想對長官啊（老闆別打我）、家人（老媽別生氣）翻白眼。2009 年由 Ryan O’Connor 從在老媽倉庫裏手刷T開始所創立的 RIPNDIP，主角 Lord Nermal，也就是大家習慣稱之的「中指貓」，就正中大家想翻白眼到外太空的心情，發洩得很理所當然，畢竟中指貓也是很狂，到處開期間限定店，還曾開在 Supreme LA 旁。因為一次台北期間限定店而來首度訪台的主理人 Ryan O’Connor，接受 KEEDAN 的獨家專訪，透露了不少 RIPNDIP 的新計劃。

Ryan O’Connor（KEEDAN提供）

問：對於台北的感受。

Ryan：我喜歡台北勝過上海，大家看起來都很友善。我早上有在飯店（凱悅）前玩了下滑板，但還沒有看到有什麼人玩。

問：曾經出過保險套、TENGA 等，還想做什麼讓人意想不到的商品。

Ryan：秘密（大笑），可能是台 BMX 單車吧！（有試過在台北騎單車嗎？）太危險了，我看到路上好多女生騎電單車，太恐怖了（Ryan 用 Scaring）。（滑板也很危險啊）我不這麼認為，滑板是在人行道，騎車則在馬路上，在台北過馬路時我都得左看右看好幾次。

問：聊聊與 Rico Nasty 合作的 Ice Cream。

Ryan：我們其實做雪糕車已經2年半了，Rico 很喜歡，有次碰面我就問她有沒有興趣參與，她立刻點頭。我們推出了聯名商品，還讓她在雪糕車上表演，非常有趣。現在也持續跟一些創作者合作，或許有機會在台北也辦一場。

問：RIPNDIP 會有新角色嗎。

Ryan：目前沒有計劃，不過我想幫 Nermal 找女朋友，她可愛又多變，就像我的女友一樣（趁機告白）。

問：RIPNDIP 塑造了一個什麼樣的 Life Style。

Ryan：RIPNDIP 其實帶有些喜劇成分，過日子其實不用太嚴肅，應該是要輕鬆愉快的，你看我們設計的圖案就能知道，融合有趣、惡搞（Cult Humour）。

問：今天的 Outfit。

Ryan：我最常穿 Vans 還有 Nike，嗯！Nike 應該沒有，RIPNDIP 襪子，Levi’s 牛仔褲，你看這件外套背後的圖案，很酷，這個顏色已經賣完了。

問：有什麼新計劃嗎。

Ryan：我希望能在明年春天舉辦一個類似日本 FUJI ROCK 的音樂 FESTIVAL，也會為這個音樂祭拍一支影像作品，整個概念會像你現在看到的，一切都很巨大、都是可以反轉的。

按圖看看RIPNDIP近期的設計▼

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