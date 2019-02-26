【獨立設計】街頭、未來軍事風！十個2019必須關注的台灣在地品牌

2019年透過KEEDAN編輯部之獨到觀點，為各位嚴選出 10 個必須要關注的台灣品牌，不妨趁著換季時為自己增添更多對於服裝造型的品味吧。

1）DeMarcoLab

由BDK主理的DeMarcoLab，最一開始是於自家選品品牌LAB Taipei下做販售，長年生長於台灣街頭文化下的BDK，經歷過擔任街頭流行雜誌編輯後，對於次文化、藝術、滑板和音樂皆有涉略的他，將這些養分灌注於DeMarcoLab服裝之中，寬鬆不拘束的服裝輪廓，配色以及圖像等元素皆能解讀出來自街頭之靈魂。目前經銷商更遍佈全球，從意大利、德國、英國到韓國及日本皆能看見其蹤影，而多次與在地新興團隊與藝術家合作，便是DeMarcoLab最為人津津樂道之處。

遠至意大利、德國、英國到韓國及日本都有？按圖看看DeMarcoLab的設計▼

2）Necessity Sense

曾多次被全球知名流行趨勢網站所報導的Ne.Sense，是由生長於台灣南部的三位兄弟所共同創立的高端時裝選品店，而Necessity Sense便是集結他們三兄弟對於時裝的熱愛與敏銳觀察力下之產物，雖然甫創立不久卻已受到許多國際間買手的注意，至今已進駐10 CORSO COMO、LANE CRAWFORD、IT、UNITED ARROWS – MONKEY TIME等知名選品店，而每一季的主題皆會汲取台灣本地之文化元素作為主軸，因為這片主地是生長的地方，所以想將這裏的歷史與文化透過時裝之手法帶到全世界。

能打入LANE CRAWFORD、IT的台灣街牌到底有何魅力？按圖看看Necessity Sense的設計▼

3）Slightly Numb

成立至今已近十年時間的Slightly Numb，從2009至今，持續以龐克音樂元素作為創作之主軸，在服裝的體現上將龐克中的綑綁、束縛、皮帶等設計融入單品中，再透過具有龐克文化精神的圖像，傳達出SLightly Numb的獨到服裝世界觀，深受90年代次文化發展之影響，不斷地將當時頗受推崇之音樂及文化，用台灣在地能夠感受的方式呈現出來。最新一季便是將PUNK標誌性用詞CHAOS結合《山海經》，創作出充滿混沌的奇幻形象。

PUNK X 《山海經》是甚麼玩意？按圖看看Slightly Numb的設計▼

4）Less

從2006於台中開設首間Less Shop至今已13個年頭，從街頭出生的兩位主理人Swart和Skin，從90年代便不斷地吸收和汲取來自街頭的次文化養分，並投射於自家品牌Less中，在台灣街頭品牌盛行的那段過往日子中，Less更憑藉其高質感的帽子作工與設計，於國際間打響名號，當時全球街頭店舖都搶着要Made in Taiwan的Less Cap，爾後更憑着Swart對日本及歐洲高端設計品牌的熱愛，引進許多獨家的高質感品牌，也讓台灣街頭有了不一樣的服裝風格，而Less自家服飾同樣也隨着主理人的品味一同提升，多變以及具考究的設計，也讓人期待Less下一個十年的變化。

「Made in Taiwan」如何令全球街頭店舖都搶着要？按圖看看Less的設計▼

5）OVK LAB

可稱得上台灣街頭品牌的始祖之一的OVK LAB，其前身名為Overkill，從2003至今已經歷過超過15個年頭，其名源於80年代美國重金屬樂團OVERKILL，從早期次文化的街頭風格發跡，品牌精神取材自搖滾樂文化，在前幾年經歷過大幅度的品牌重新定位，發展出更趨近於時裝輪廓的街服，並於這兩季遠赴巴黎showroom展演，而設計團隊對於音樂的研究以及熱愛，在在影響了每一季對於主題的設定與走向，也讓其服裝單品越來越具躍上國際之實力。

帶有搖滾風味的街頭流牌，你接受得了嗎？按圖看看OVKLAB的設計▼

6）(A)NOWHRERMAN

2018甫創立的(A)NOWHEREMAN是由過往於台灣街頭服飾耕耘已久的陳柏霖擔綱藝術總監，並由來自香港的設計師九叔及台灣的王維三人共同打造，他們相信「這個時代，是品牌自我崛起時代，只要夠格，就有機會掀起不可思議的時尚文化。」旗下共分為三條支線，IN-LINE：固定季節性系列，每年推出春夏、秋冬兩季；Re-Constructive：再造系列，藉由Vintage衣物再製，結合品牌精神，賦予舊衣全新意義；XX：聯名系列，New Era & Birkenstock聯名系列以及後期陸續有和Carhartt WIP和Dr.Martens合作，(A)NOWHEREMAN期望透過隨性記錄時尚圈正在發生的一切，從曾經經歷過的產業衝擊與轉換來反思、詮釋當今充滿未知難臆的時尚現況。

由台灣藝人陳柏霖擔綱藝術總監的品牌會有甚麼突破？按圖看看(A)NOWHRERMAN的設計▼

7）Wall of Sound WL/OF/SD

Wall of Sound源自於吉他的演奏效果，試圖在各自熟稔的文化中找到新的詮釋，並以音樂跨越族群、立場、意識等種種限制的聚集力為指標，從2015創立至今每一季都有令人眼睛為之一亮的單品，時而以電影為系列靈感主軸，時而以戰爭中的術語作為發想，Wall of Sound在製作每一件經典版型之單品時，皆會細細去研究其歷史與源由，而近期則以圖像為主發展出支線，運用單純的單品配合獨特且具藝術性圖像來彰顯其主題精神，是個值得持續追蹤和玩味之品牌。

時而電影，時而戰爭？按圖看看Wall of Sound WL/OF/SD的設計▼

8）INDICE STUDIO

從每一季的形象來看，可以從中解讀出這誕生於台灣，一個曾經被日本殖民，後被美國文化入侵的華人社會，在這樣的環境背景下，設計師李豪以獨特的視角去感知社會脈動的意象，有着強烈草根性的INDICE STUDIO致力於取得在文化衝突中的平衡點，細節創造以及解構性的立體剪裁，差異化的選布用色，帶着思辨性的圖像，這些手法與元素揉和出INDICE STUDIO獨特的設計風格，從每一季之形象來看，可以看出整體輪廓與呈現方式皆具國際水準，這也讓INDICE STUDIO雖然在台灣本地並不那麼有名氣，反倒於國際間經已打出一片天地。

一個品牌如何能將殖民色彩化身成設計元素？按圖看看INDICE STUDIO的設計▼

9）Ceci

整體輪廓具有禪意卻又帶着狂放之仙氣的Ceci，以一句「Urban Nomad」作為品牌精神，於 2014 創立於紐約的Ceci，寬鬆不受拘束是其品牌的主要走向，同時設計師Cecilia崇尚對環境無毒無害無污染之製程，同時拒絕使用動物毛皮，也不難讓人看出此品牌想法前衛連對環境的顧慮同樣走在相當前面，擅長運用暈染、抽鬚、拼接及寬大之剪裁來表現其服裝，也因為設計師的堅持與理念，經常能在Ceci單品上看見平常難以見到之素材與做工方式，從每一季之形象便能深深感受到Ceci帶給人的狂放禪學，那正是Ceci獨有的女性魅力展現。

女性也潮得起？按圖看看Ceci的設計▼

10）Guerrilla-Group

最一開始是以配件品牌SILENT WHISPER開始其品牌活動，而服裝則是以EYES & SINS之名義展開，Guerrilla-Group則是作為旗下所有品牌的總集合組織，以軍事世界觀作為主軸發展每一個完整系列，擅長把經典軍裝剪裁加以轉化，從軍裝的環境應用性做為考量，融合現代專利的機能布料與時裝色調構築出未來感的現代服裝輪廓。而最新一季則一改過往熟悉的未來軍事風格，以「ROAD FIGHTER」為題，透過改裝街車的硬派風格為Guerrilla-Group（吉豐重工）開創出有別以往的全新風貌，也不禁讓人持續期待今後之變化。

未來軍事風格會有甚麼驚喜？按圖看看Guerrilla-Group的設計▼

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