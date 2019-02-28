【Maison Margiela】FW19雌雄同體　跨性別Model展現最好的Unisex

Maison Margiela 2019年春夏系列以「Mutiny」作為主題，走unisex風格，並將男女裝合併一同發佈。來到2019年秋冬季，品牌同樣以unisex姿態展示最新的系列。

Maison Margiela 2019年秋冬系列。（網上圖片）

不知大家仍否記得，Maison Margiela 2019年春夏系列那位留著平頭的開場模特兒——Finn Buchanan。Finn Buchanan是位跨性別的模特兒，不太喜歡別人以男或女去定義自己，所以他/定義自己為「Finn」。2019年秋冬季，開場模特兒同樣是他。留著一頭白色平頭裝的Finn Buchanan，穿上一件及膝的黑色單排扣大衣，拉開了時裝周的序幕。

而Finn Buchanan亦可說是對unisex最好的演繹。

2019秋冬季的時裝秀場地不像2019春夏高訂的場地般色彩斑斕，而是再次回歸品牌最愛的白色。系列以 « Défilé» 作為主題、用上黑色作為主調，時裝秀現場用上柴可夫斯基的《天鵝湖》作為背景音樂。

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雖然系列以黑色作為主調，但John Galliano利用不同物料的黑色，如法蘭絨、皮革、羽毛等去混搭，營造出層次感，並配搭上品牌招牌的白色縫線。今秀的衣服不少都有束腰以及圓桶形的肩膀設計，富有結構性。而時裝秀後半部出場的衣服亦明顯較為多元化及具實驗性，拼搭上彩色印花圖案，又有模特兒化上煙薰妝（與電影《黑天鵝》的妝容有幾分相似），頭上以及身體上都有羽毛作為點綴，似乎是與背景音樂《天鵝湖》作呼應。亦有剪裁較為破格的外套：沒有手袖，衣服緊緊地把模特兒包裹著。最後一位模特兒所穿的衣服看似是兩件頭，但從背後看卻是一條連身褲，令人不得不驚嘆背後的造工。

John Galliano的unisex不單是中性的設計，而是把社會上男女服飾的分差拉近，告訴大家男性也能化煙薰妝、穿裙子，女性也可以很剛烈。