【DIOR】FW19女性主義再升溫　重現被遺忘的50年代英國次文化

DIOR最新的2019 秋冬系列，整整八十九套設計，全都是有關於女性主義與致敬。 無論是英國50年代珍貴的次文化財產「Teddy Girls」、充斥女性主義的藝術作品，抑或是剛離我們而去的時尚傳奇巨星老佛爺Karl Lagerfeld，秀場每個角落也有她們的影子。

系列最先展出的T-shirt，刻上「SISTERHOOD IS GLOBAL」的字眼，從中已大力釋放女性主義特質，FALL 2019 READY-TO-WEAR。（vogue）

說到英國的次文化，最廣為人知必定是60年代的Mod和70年代的Punk。不過，兩者皆非為英國最早誕下的次文化，50年代有一群稱之為Judies的「Teddy Girls」少女，才是當地首批次文化的團體，如同「飛仔」Teddy Boys。創意總監Maria Grazia Chiuri有意將整個系列重塑二戰之後的畫面，模特身穿的夾克外套、粗皮腰帶、牛仔布裙褲以及Clutch Bag等元素，都是刻意模仿着那群真正活出自我的「叛逆女孩」。

一群稱之為Judies的「Teddy Girls」，是英國早期的地下次文化。（AnOther Magazine）

造型用上Clutch Bags、七分褲、夾克外套演繹現化版Tebby Girl ，FALL 2019 READY-TO-WEAR。（vogue） 二戰剛好結束，不少來自勞工階級家庭的年輕英倫女孩，依然飽受戰後所帶來的貧困之苦，縱使生活面對種種困難，卻無阻她們悉心裝扮自己，但其身穿的服飾，皆是女孩們努力工作而得來的血汗錢。故當時同時受到一股愛德華服裝風格所影響，她們多以喜歡中性打扮示人，就如今季系列的現代版Tebby Girl，筆直的西裝剪裁、粗獷易搭配的裙款隨處可見，設計同時不忘注入女性本有的柔美特質，像公主裙之線條、花卉圖案或刺繡、薄紗及閃片等，都在系列中找到。

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秀場佈滿英文字母及女性裸體照片，其是來自義大利女藝術家Tomaso Binga。（網上圖片） 看來，Maria Grazia Chiuri極度關注女性議題。除了設計上有意展現女性剛強獨立的一面，秀場還佈滿了由女性裸體照片，並由相中肢體動作演變成的英文字母，從而組成法文「comme féministes」（女權主義），釋放出女性的力量。而以上創作皆來自義大利女藝術家Tomaso Binga，其男性化的藝名本已有諷刺父權主義的意味。 雖然服飾設計向來是系列的亮點，但如上述所指，絕不能忽略場館內的所有精心布置，當中必有助理解系列背後的真正意思……

其實當模特還未正式步入天橋，我們已能窺探得到DIOR還想曾機向老佛爺釋出最高度的致敬，秀場上的座位上，通通放置一張精緻的小卡，並寫上有關悼念Karl Lagerfeld的語句：「向成就出美麗與優雅的Karl Lagerfeld致敬。」系列也的確教人懷念過去的種種的美好。