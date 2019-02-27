Vivienne Westwood宣告將與ASICS啟動合作企劃　波鞋才是王道

從近年時裝界發展的趨勢所見，對於一個時裝品牌，有兩項經營事項是不可或缺的：一是要與其他品牌合作，推出Collaboration；第二則要迎合潮流大勢，推出波鞋。這二個基礎法則，無論是High Fashion Brand還是街頭品牌與否，基本上都無一避免，就不過是遲與早的問題而已。然而，探討一個聯乘合作成功與否，側重點除了是設計本身的優劣外，箇中的驚喜度同樣關鍵，愈是風馬牛不相及，愈是「大纜都扯唔埋」的品牌，當結合在一起的時候，每每就有一加一大於二的效果，話題性自然極高。 而今日時裝就迎來了一個意想不到的合作項目：西太后Vivienne Westwood將會夥拍運動品牌ASICS，於2019年開始，推出多款創作球鞋。

Andreas Kronthaler、Vivienne Westwood與Riccardo Tisci。（Burberry）

雖然在時裝設計方面，向來以前衞大膽見稱，但在策動商業聯乘合作方面，Vivienne Westwood其實是相對遲起步的一群，當數年前全世界品牌已一窩蜂推出合作企劃之時，Westwood與丈夫Andreas Kronthaler就選擇按兵不動，堅持以自家設計為主，雖然期間都有過零星Collaboration案例，例如Vans與及Melissa的合作等等，但明顯只是以小試牛刀的方式和心態去製造，因此迴響不大。然至2018年，她們卻一反常態積極參與各式各樣Collaboration，先以高調姿態再度與Vans合作，推出Anglomania別注版，到年尾更與另一英倫國寶級品牌Burberry結盟，推出Burberry × Vivenne Westwood服飾系列，設計揉合了兩大品牌經典精髓於一身不在講，Vivienne Westwood夫妻檔更聯合Riccardo Tisci，親身上陣拍攝宣傳廣告，如此集中心力地開拓一個聯乘項目，對西太后而言實在少見，但無辨法，誰叫時勢造英雄？

KITH × Moncler × ASICS Tiger。（KITH）

另一邊廂的ASICS，縱然向來都是策動Collaboration的前衞先鋒，例如KITH、24 KILATES、atmos、CNCPTS以至ANREALAGE等都是十分成功的合作案例，但細心者應該發現過去這批聯乘名單，一直以日本或Street Fashion單位作為重心，西方傳統High Fashion類別單位可謂少之又少。不過2017年展開與保加利亞時裝新貴Kiko Kostadinov的合作（題外話：Kiko剛剛也入選了今年LVMH PRIZE設設師比賽），卻換來驚為天人的迴響，掀起全球奪購熱潮之餘，亦堪稱2018年潮流世界其中一個最為矚目的聯乘企劃，或許正是這次的大成功，使ASICS意識到與高級時裝，這個從前相對陌生的領域合作，的確大有作為，至少一眾善變的High Fashion友近年就一再追捧波鞋而非規格更高的皮鞋，證明波鞋才是當前王道。

ASICS × Kiko Kostadinov合作系列，系列每季都會推出合作單品。 （網上圖片）

Vivienne Westwood × ASICS Gel-Mai Knit MT，不過目前就只有一張照片曝光。

所以今次Vivienne Westwood與ASICS的合作企劃，無論是Westwood還是ASICS本身也好，都是一個開拓全新消費群的契機，據知系列將會以限量形式開售，並分為ASICS與ASICSTIGER線以內的數種款式，雖然詳細資料還有待進一步確定，但打頭陣推出的別注版Asics Tiger Gel-Mai Knit MT已叫人值得期待，承襲了Gel-Mai Knit MT以針織物料作主調的方向，球鞋其襪套穿脫系統具有不凡的彈性，既能夠包裏足部，又觸感舒適；再結合Gel-Mai系列招牌的「包圍式鞋帶」設置，堅固了球鞋在行走時的穩定性，性能優越。

普通版Gel-Mai Knit MT。（ASICS）

Vivienne Westwood 1981年Pirate系列，留意恤衫上的圖案正是Pirate Stripe。

不過最須要深入了解的，還是由Vivienne Westwood設計的圖案部份，白色鞋面上印滿了曲直不一的線條圖像，乍看來或許不明所以，卻其實經典處處，事關這款圖騰，正正是來西太后的不世經典：Pirate Stripe。事緣在1970年代之際，那時候的Westwood縱然在次文化圈地位超然，但高級時裝舞卻依然是她從未涉獵的領域，為了擴闊自身的創作界限，又得到了愛侶Malcolm McLaren的鼓勵，如是者Vivienne Westwood終於在1981舉行了人生第一個Runway Fashion Show，並以Pirate海盜成為當季的主題。系列既弘揚了新浪漫主義的藝術情操，也將Westwood天馬行空之創意揮極緻，而服飾當中不時出現的Pirate Stripe，也令後世時裝人留下深刻印象，因此可以說，Vivienne Westwood芸芸Collection之中，尤以Pirate系列最為經典；而Pirate系列內的紛紛設計裡，則以Pirate Stripe最傳奇。所以在首次合作之中，Westwood即以自家最經典元素作為主題，足證她們對ASICS方面的高度重視，也實在值得期待餘下尚未發佈的款式。