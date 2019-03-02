【書店不死】專訪旺角「日本書蟲」：不想熟客來信和二樓找不到我

信和中心二樓，有一家以日本雜誌作為主打的書店——日本書蟲。 這店不經不覺已有八年歷史，每次經過門前，也只見創辦人阿心的身影，原來由開業到守業，都是由她一人撐下去。在一片「書店已死」的灰暗下，她獨自承擔當中一切的苦與樂。「若果為了錢財而活，也許我早就與書店兩字無緣。」

日本書蟲創辦人阿心。（攝影：MAX）

靠意志‧走過十五個年頭

八年前，阿心膽粗粗拾起一個比她更重的巨型麻包袋，無論那天遇上猛烈陽光，抑或狂風暴雨，她依舊風雨不改地按照原本策劃的路線，走遍全港九新界，為自家剛開創的書店逐家逐戶拍門兜售囊中書籍。賣力的日子，的確有不少人輕視她的毅力。「年月過去，那些回憶依然深刻。」

阿心分享：「日本書蟲的經營摸式，能夠做到養活自己便可，猶如士多的老闆娘。」（攝影：MAX） 不論是十年前，還是今時今日，提及「實體書店」，都會被視為本地夕陽行業。就算有十多年書店工作經驗又好，一心為大家分享好書也好，但沒幾多人會選擇自掘墳墓——開創書店。 然而世上總會遇上執迷不悟者，阿心就是其中。不過，阿心闖進書香行業的原因，卻非對文字的鍾愛：「初時以為自己對文字甚感興趣才入行，不過在書店工作期間，發現訂書的過程才是我最大的趣味。」別以為訂閱書本乃是易事，必需觀察每位客人來到書店所駐足的時間、步入的目的、選書的固定模式，然後再將以上種種要素集合與總結，才能理解到每個客人真正的需要，繼而才可為其訂閱最適合的書本，「客人的滿足感，正正就是我最大的滿足感。」

在這個世代，紙張只會令人變得更窮，沒有任何經濟效益。

《Popeye》、《&Premium》、《Brutus》也是來自Magazine House，阿心認為前者是眾多出版社之中最傑出的一員。（攝影：MAX） 然而日本書蟲的到來，卻非深思熟慮，而是一個衝動，「當時得到一位客人的鼓勵，並游說我租下尖沙咀的別緻小店，萌生創辦書店的念頭。」書店就在並無太多計劃與倉促之下誕生，「一開始要跑街，其實到了現在，依然要定期外出送書。」不過可幸的是，頭兩年阿心選擇到髮型屋、咖啡店等，幾乎逐家逐戶叩門推廣，令現時的日本書蟲擁有一群穩定的客源，「如果單靠店舖內的收入，還未達到收支平衝。」可想而知，阿心創立出書店，目的就只在於熱誠，「若要與金錢掛勾，我就該不應入行。」

（攝影：MAX）

日本書蟲名字的由來

書店取名為日本書蟲，阿心坦言並沒有特別原因，不過書蟲兩字刻意加上「日本」二字，已顯然易見其以日本書籍作為主打，尤其日本雜誌，「日本雜誌的魅力，就算不懂日文，單憑書中排版與圖像的演繹，也能令我們成功接受當中的資訊，就如那些圖鑑及大圖解的雜誌。」不同的出版社，也會為雜誌帶來不同風格、內容、圖像、色彩以及主題，阿心則認為，出版《Popeye》、《Brutus》、《&Premium》等的Magazine House是眾多出版社之中最傑出的一員，繼而以專門題材如攝影、廣告的玄光社，其出版物包括《COMMERCIAL PHOTO》、《CM NOW》等，前者多以生活品味作為書中題案，後者則以設計美學為主。

一間書店的靈魂，除了雜誌以外，Buyer就是另一個核心，所以我有很大的責任，為客人提供最好的雜誌種類。

阿心篩選出五本自己最愛的雜誌，分別是《Casa》、《Popeye》、《Discover Japan》以及《GOOUT》的出品。（攝影：MAX） 為了篩選出最優質的雜誌，阿心在訂閱前做上大量資料搜集，「最瘋狂的那段日子，我會將所有出版社的名字全都抄下，再分門別類，仔細作出比較。」不過並非每一次也來得如此幸運，有時被嚴選出來的雜誌也會「中伏」，「客人到來，明知有些雜誌的題案不如理想，卻偏偏被他們選中了，我也會坦言告知真相；而且絕不會嘗試游說他們買下銷情並不理想的雜誌。」有人會為兩餐而埋沒良心，阿心卻從未違背創業的原則 ——以最忠誠的態度去善待每位客人。日本書蟲之所以在這八年間依然屹立不倒，同時留住一班熟客，不無原因。

苦與樂，依然一人堅守

阿心一手包辦書店內的大小事，由訂貨、送貨、文書、書本分類，以至應對客人，台前幕後也由她全權負責。在訪問中她透露：「其實很想退下來休息了，那份無助的感覺，有時難以獨自走過，負面情緒同樣不易處理。」不過來到今時今日，阿心依然不放棄的原因，就只得一個：「不願令我的熟客失望，不願他們來到信和二樓，卻不見書蟲的蹤影。」那些在「紙媒寒冬」、「書店已死」的時代裏，不惜任何代價依舊為印刷行業繼續撐下去的書店，絕對值得我們敬重。