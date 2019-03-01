【Marine Serre】FW19圖案變法　誰說Monogram是傳統大牌的專利？

多得LVMH PRIZE、多得Central Saint Martins和多得Lulu Kennedy，近代時裝工業，可謂每年每月都有着排山倒海的新星湧現，不過所謂剎那光輝不是永恆，年輕設計師無論甫一出道的時候氣勢再好，到數年之後還企得住腳的，其實又有多少人？看看昔日光芒四射的Gareth Pugh或Phoebe English，就是最現實不過的例子。 不過，就算仿如Jonathan Anderson般出道時備受注目，到最後當真大鳴大放的勵志故事其實不多，但認真數算起上來還是有的，例如出道才數年的Marine Serre，正是一個被人「落重注」看好，將會成一線巨星的優質潛力股，事關她操刀的FW19系列，實在出色。

Marine Serre FW19，會否令人諗起消防處的那位「任何人」？（Gorunway）

作為2017年度LVMH PRIZE的大獎得主，或許很多人都會覺得Marine Serre的成功是理所當然，但如果認真深究的話其實未必如此，因為根據歷史案例，通常獲得LVMH PRIZE大獎的設計師們，在往後發展通常都未必飛黃騰達，最明顯的是2015賽季，當年的大獎得主是葡萄牙二人組Marques Almeida，而同樣進入決賽圈的參賽者，則有Demna Gvasalia、Virgil Abloh和Simon Porte Jacquemus（他獲得了當屆次一級的Special Prize獎項），雖然這三位年輕設計師失落了比賽大獎，但往後的發展卻是人盡皆知，Demna與Virgil分別憑藉自家品牌VETEMENTS和OFF-WHITE而強勢堀起，期後更分別加入BALENCIAGA和LOUIS VUITTON擔任創作總監一職，成績有目共睹，而Jacquemus也透過自家同名品牌而穩步上揚，剛剛發佈的FW19 Collection，那個超迷你手袋亦已經全球時裝人趨之若鶩的焦點單品，反觀Marques Almeida這個主打牛仔布的創作品牌，卻和頂尖時裝界漸行漸遠，追捧他的人亦少之又少。

而共樣情況亦發生在2016年大獎得主Grace Wales Bonner身上，這位主打牙買加男裝風尚的設計師，自出道以為都是半紅不黑，反而同屆的Matthew Williams卻經已成功與DIOR MEN攜手合作，打造鋼扣包袋和首飾了。

品牌Marques Almeida設計師Marta Marques與Paulo Almeida。（wwd）

Grace Wales Bonner。（It's Nice That）

嬌小的Marine Serre。

所以Marine Serre這些年來的優異評價和業績，LVMH PRIZE這個光環的積極作用已然不大，一切也全賴她往後的天份和努力使然。首先她從不抗拒時裝的潮流趨勢，卻仍有保持到自身核心價值，許多年青設計師總有一個通病，就是設計過於兩極化，要麼全然跟隨着潮流大勢走；要麼就堅拒抗拒主流，活在自己的世界之下（最明顯例子正是Gareth Pugh，Dark Side Avantgarde潮流雄霸世界之時，他就如日中天，到Hip hop街頭風潮盛行之際，他就無以為繼），但這位嬌小的法國女生卻總能夠遊走在兩者之間，就以FW19為例，一方面既能夠拿握Normcore精髓，透過羽絨、滑雪裝、土豪金腰鏈以及剪裁闊大又參差不齊的藝術形式，展現「偽老土」風情；但另一方面卻又前衞極緻，以別樹一派的解構主義，將多條絲巾集結一起，構置成裙，或者將傳統大褸加以變型扭曲，如在大褸手袖之上結合假皮草，以及將漆皮Puffer Coat拆解，將其手袖和腰間位置獨立起來，變成手袖外套和腰封配飾，小小改造，已突顯設計師匠心獨運。

外型老土的防寒大褸，加上假皮草手袖後立即煥然一新。（wwd）

Moon Print在Marine Serre世界觀中有着重要地位。

而且新季另一明顯現象，就是進一步彰顯了Moon Print在Marine Serre世界觀中的重要地位，這個靈感來自伊斯蘭教月亮標記的Monogram圖案，自品牌面世以來一直伴隨至今，到FW19卻得到了鋪天蓋地的極緻發揮，基本上無論是衫褲鞋襪、Leggings還是手袋配件，都無一不見這個Monogram蹤然，見它已尤如見Marine Serre一樣。雖然在時裝世界裡，熱衷於Monogram設計的品牌並不少見，但賴以成功者，全部都盡是LOUIS VUITTON、DIOR、GUCCI等殿堂級品牌，人家苦心經營至少數十年，才將象徵品牌的Monogram圖案馳名於世，現在Marine Serre用了數年的時間，就成功打造了一個具認受性的專屬圖案，雖然不是人盡皆知，但對於一個年輕品牌而言，已是一個不可多得的成就。

最後國外傳媒問到Marine Serre今季的主題是甚麼，她就答曰是Radiation幅射，是想像在世界末日Apocalypse之後，人類已不能居住在地面，只能夠活存於地底的情形，至於那些包裹着自己臉孔劫匪面罩或口罩，就固之然是對環境污染或幅射橫行的預言隱喻，可見設計師這批型格到不行的服飾背後，其實是有着如此沉重又「唔見得光」的喻意在其中，一種具警世作用的未來主義。