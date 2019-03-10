「紙」並不脆弱！大馬手作女生：就是喜歡它的猶如經歷滄桑的感覺

世上可有撕不爛的紙？答案是有。水洗牛皮紙，又稱皮革紙，是一種撕不開、浸不爛，堅韌度媲美皮革的紙張，在日韓國家已被廣泛使用，本地亦逐漸嶄露頭角。 對水洗牛皮紙感到陌生？只要你有穿牛仔褲、裙，你就一定看過它。它是牛仔衣物標籤最常用的物料，即使扔進洗衣機洗也不怕，所以當大家問起，由水洗牛皮紙製作的包包可耐上多久？成順萍便會回答：「用到你不想用為止。」

成順萍是本地手作品牌——小叉米Cha-Mi Handmade創辦人。（小叉米 cha-mi's handmade Facebook Page）

成順萍是馬來西亞手作品牌——「小叉米Cha-Mi Handmade」的創辦人，製作的手作袋款以水洗牛皮紙為主要材質，並適量搭配布料作為點綴，讓之前一直屬於配角的水洗牛皮紙終於有機會晉升主角。

採訪當天，來到小叉米位於馬來西亞吉隆坡「嚎春市集」攤位。期間，不少訪客被產品吸引，停下腳步欣賞，然後問：「這些包包都是用紙做的啊？」而接下來的問題幾乎逃不開「耐用」、「淋到雨水，怎麼辦」、「用紙做，還賣那麼貴」、「應該不能放重的物品吧」，由此可見，對於紙，大家都投不信任票，認為紙很脆弱。「每次都需要花時間解釋。」不過，成順萍自嘲自己不是當銷售員的人才，因為總是激不起大家的購買欲。「我想應該另聘一位銷售員。」她苦笑道。

質地近似皮革

她在現場拿出一張水洗牛皮紙讓記者嘗試撕開。果然，即便使出全身力氣，這張像「牛皮」的紙仍絲毫無損。不過，它非真的有金剛不壞之身，她透露，只要為紙張剪上一個缺口，還是能撕爛。水洗牛皮紙雖然被歸類為紙張，但它的特質其實更接近皮革，包括紋路會愈用愈明顯，手感會愈來愈柔，也可以車縫、整燙、印刷或回收再利用。它的價格比皮革便宜許多，也更容易保養，因為不會有爆裂的情況，同時還可以清洗。「過水後，晾乾就可以了，還不會有臭味呢。」

它不如紙張脆弱，卻有着紙般輕薄，一個水洗牛皮紙包包的重量不足100克。皮革紙沒有承載動物生命的重量，亦不會加重地球和使用者的負擔。輕身上路，就是這般簡單。

看到這裏你對水洗牛皮紙還是充滿疑問？按下圖看看有關水洗牛皮紙的問與答▼

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她也曾想撕爛它……

成順萍是本地少數全以水洗牛皮紙製作包包的手作人。「我很喜歡水洗牛皮紙的質感。」她說，拎着紙做的包包不是挺酷的嗎？她拿出用了好幾年的皮包子說，「即便它已經有很多摺痕，但就是喜歡它的猶如經歷滄桑的感覺。」不過，倘若用戶介意它太皺，使用熨斗熨燙一燙即可。

她對水洗牛皮紙情有獨鍾，但她們的相遇其實是場巧合。「當初到手作店是想選購一些可以為包包作為點綴的飾品。」然後發現了水洗牛皮紙，當時她並不知道它撕不爛。「我還想做出手工撕出來的感覺。」她笑說。在未接觸水洗牛皮紙之前，她的手工包是以布料材質為主，雖然她現在也沒有完全放棄布料，但布料已從主角變成了配角，一般也只會用在內層。她強調，使用布料作為包包內層並非為了加強包包的耐用度或堅固性，而是希望提昇實用性。「縫製隔層內袋，布料還是比較合適。」

對於使用水洗牛皮紙和布料製作手工包的分別，成順萍說，前者質感較厚，縫製起來較為容易，不過也容易留痕。「車縫時不能出錯，一旦錯了，整片就不能使用了，因為會留下無法補救的洞口。」另外，也因為材質較硬的關係，每次要翻回正面時都非常吃力。

即便它已經有很多摺痕，但就是喜歡它的猶如經歷滄桑的感覺。 成順萍

對於使用水洗牛皮紙和布料製作手工包的分別，成順萍說，前者質感較厚，縫製起來較為容易，不過也容易留痕。「車縫時不能出錯，一旦錯了，整片就不能使用了，因為會留下無法補救的洞口。」（Chamihandmade@Facebook）

堅持做自己喜愛的工作

今年29歲的成順萍在大學期間選讀心理系，後期發現自己真的沒有興趣，便選擇輟學，往手作人發展。「當初選科系時，其實想選設計。」但基於父母的反對，她只好放棄。「父母一直覺得設計師賺不到錢。」後來她發現，工作佔據人生大部分時間，如果不喜歡，會很辛苦，所以要找一份自己愛的工作。只是，最近的她又開始動搖了。

從2013年至今，她當了將近7年的全職手作人，除了在網上銷售，亦經常到不同的手作市場擺攤。採訪當天，她便是從關丹開車來吉隆坡擺攤。「有時真的覺得很累。」她坦言，水洗牛皮紙在本地仍屬新鮮之物，很多對它了解不深，市場不大。「每個月的銷售額平均約2000令吉（約港幣3800元）。」扣除材質成本，她淨收入並不多。「我最近想找正職，好讓自己有一份穩定的收入。」然而，她的顧慮是：有了正職，就沒辦法全心投入在設計和創作上。「下班後都累了。」

她透露，由於每個包包都是全手工縫製，甚至作為點綴的布料顏色也是她自行染色，非常耗時，產量也沒辦法多。值得一提的是，她一身的縫製本領皆是自學，不曾上課，也不曾拜師學藝，可見她在設計上非常有天分。現實和夢想，一直都是本地手作人最大的挑戰，期待她的作品能發光發熱的一天，更期待水洗牛皮紙能夠成為主流。

▼▼▼成順萍一直期待水洗牛皮紙能夠成為主流，按下圖看更多她的作品：

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【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【新鮮事】撕不開、浸不爛、用不壞水洗牛皮紙輕身上路】