用煙頭、洩氣的籃球、破爛的籃球網　能促成藝術品誕生？

一幅藝術品，不一定要用上最昂貴的物料作為創作單位，就如來自美國紐約藝術家Tyrrell Winston，其最近的藝術作品就以「垃圾」為原材料，僅使用隨意可在垃圾桶內檢獲的煙頭、洩氣的籃球以及破爛的籃球網，締造出一件件別具意義的作品與裝置藝術。

《Lines》一系列作品中，有不少用煙頭創作而成。（highsnobiety）

位於巴黎的La Cité Gallery，最近場館一片熱鬧，皆因藝術家Tyrrell Winston展出了主題命名為《Lines》的一系列作品，內裏多達十項大小不一的藝術作，全也是用煙頭、破網、洩氣的籃球，三種被視為「垃圾」物品所堆砌而成。廢棄物經由藝術家多番改裝及合併，它們都擁有了新生命，將垃圾帶到美學層次，並深獲藝術界的好評。不過，談到一系列的成品，相信有更多人想了解的，乃是為何藝術家會以垃圾作為發想？

藝術家Tyrrell Winston（highsnobiety） Winston先解釋為何會應用上香煙作為材料：「燃點香煙背後的那一刻，他們可能是需要放鬆；可能在想念着某人；又可能是喝醉了。」他認為，各人燃點一根煙背後的原因，其實都承載着城市人不同的故事，但這些人與事，又如何與藝術家談得上關係？Winston便忽發奇想，將煙頭通通收集起來，用藝術又帶有環保概念的形式呈現出作品，同時成功引起人們對煙頭的關注，而且能夠從煙頭中窺探出的城市面貌，都令人值得探討更多。不過，Winston坦言搜集廢料時，的確遇上不少阻力：「企劃剛開始，其實更想找藥物用具作為創作材料，可惜大部分人也誤以為我濫藥成癮。相比起前者，香煙好像是都市人較易接受的社會弊病，但事實上，香煙有時比藥物所引致的疾病還糟糕得多。」

Winston認為香煙是涉及空氣單元，繼後再用氣體作個延伸，他便想到了籃球，然而那些還未洩氣的籃球，健全時也記載了不少人類的熱血故事，而那些破爛的籃球網亦然。以上廢料的共通點一個接一個，於是便篩選出這三大材料作為建構作品的最基礎單位。至於《Lines》命名的由來，Winston解釋，收集廢料時，他必需要遊遍整個蜿蜒曲折的城市方可找到足夠的材料，「仿如為自己規劃了一條路線」，作品因而得名。