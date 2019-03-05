中國女模登上美版《VOGUE》　獨特外貌引發一場「美女」爭論戰

繼Dolce & Gabbana「起筷吃飯」廣告、Zara雀斑照後，中國網民再度被激怒了？近日，美國版《VOGUE》於Instagram上載了一張中國女模的照片，由於她長相獨特，從而引發了另一場歧視爭論戰。

中國女模高其蓁（網上圖片）

該篇訪問發佈後，Instagram帖子及微博都紛紛充斥著不同的評論，許多網民專注於《VOGUE》以「挑戰時裝規範」的字眼，來形容中國女模高其蓁（Gao Qizhen），狠批國際媒體在選擇傳統白人模特兒，卻異化亞洲模特兒。有一位更網民表示：「讓人們對中國人的樣子，有一種奇怪的看法。」當然評論有彈有讚，也有不少人讚揚高其蓁極具獨特性。

在《VOGUE》的訪問中，詳細介紹了高其蓁，她在上海出生，於温洲長大，現於倫敦時裝學院（London College of Fashion）修讀紡織設計，在充滿創造力的環境中茁壯成長。高其蓁亦透露她是從學校飯堂被攝影師發現，現在更加入模特兒公司Anti-Agency。