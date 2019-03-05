中國女模登上美版《VOGUE》　獨特外貌引發一場「美女」爭論戰

撰文：李嘉㑣
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繼Dolce & Gabbana「起筷吃飯」廣告、Zara雀斑照後，中國網民再度被激怒了？近日，美國版《VOGUE》於Instagram上載了一張中國女模的照片，由於她長相獨特，從而引發了另一場歧視爭論戰。
中國女模高其蓁（網上圖片）
該篇訪問發佈後，Instagram帖子及微博都紛紛充斥著不同的評論，許多網民專注於《VOGUE》以「挑戰時裝規範」的字眼，來形容中國女模高其蓁（Gao Qizhen），狠批國際媒體在選擇傳統白人模特兒，卻異化亞洲模特兒。有一位更網民表示：「讓人們對中國人的樣子，有一種奇怪的看法。」當然評論有彈有讚，也有不少人讚揚高其蓁極具獨特性。
在《VOGUE》的訪問中，詳細介紹了高其蓁，她在上海出生，於温洲長大，現於倫敦時裝學院（London College of Fashion）修讀紡織設計，在充滿創造力的環境中茁壯成長。高其蓁亦透露她是從學校飯堂被攝影師發現，現在更加入模特兒公司Anti-Agency。
中國女模高其蓁（網上圖片）
我從來都沒有真正覺得自己有一種驚人的美麗。
中國女模高其蓁（網上圖片）
或許你不認識她，但那些看過她照片的人，大概都被她獨特魅力所吸引著。高其蓁說：「Anti這個字，在某些領域可能是種消極的東西，但在時裝及造型方面，我卻認為它挑戰了美麗的規範。」試想想，每個人審美觀都不同，有人能看見她的獨特美，亦有人覺得此外貌惹來歧視爭議。美麗從來都沒有絕對的標準，難道一旦不符合主流的審美要求，就是不美？就是歧視嗎？美麗該是由自己定義，而不是社會來評價。
只能說，美有太多面向，而大多數人的審美觀，可能都過於平凡化。反之，獨特美卻是有能力顛覆傳統的美，令我們改變概定看法，這相比起傳統美，更具逆向的吸引力。況且，高級時裝向來重視獨特性，最突出方式，就是引起某程度的反感。