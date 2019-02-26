【咖啡時尚】Coffee 'n Clothes拉花成真　Nike、MarcJacobs聘用

每個藝術家都有屬於自己的創作空間，而Coffee 'n Clothes主理人Ryan Glick的發揮空間，竟是咖啡上的泡沫，從拉花中反轉時裝。

2014年，Coffee'n Clothes開設Instagram帳號，迅間使#coffeenclothes成熱門話題。（Coffee'n Clothes）

2014年，Glick為Coffee 'n Clothes開設Instagram帳號，這盤生意始於一張簡單的照片，當時他拍下自己咖啡與衣服，迅間促使#coffeenclothes成熱門話題。其後，更把它發展至市場營銷公司，利用咖啡推廣不同時裝及美容品牌。

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Coffee'n Clothes為Marc Jacobs設計咖啡樣式（Coffee'n Clothes） 當咖啡與衣服成為標籤，其實初時它只是一個輔助項目，亦為各大品牌設計咖啡構想圖，引來不少迴響之餘，想不到最後竟夢想成真，時裝品牌開始僱用他們的服務。在本月舉行2019秋冬紐約時裝周期間，Coffee 'n Clothes接受了Marc Jacobs邀請，在紐約Madison Avenue旗艦店開設Pop-Up咖啡店，從抹茶和炭黑咖啡的拉花中，印出設計師標誌字樣。 Glick更向《WWD》表示：「這不但可增加商店流量，Marc Jacobs還利用我們網絡影響力來推廣此空間。」他們也曾為Nike及《Vogue》設計咖啡拉花圖案。

Coffee'n Clothes虛擬商店網站（coffeenclothes.com）

除了與品牌合作的臨時咖啡店外，Coffee 'n Clothes更於Showfields開設咖啡店，面積超過14,000平方英尺，並與運動鞋網站StockX合作，同時銷售二手奢侈品。從Coffee 'n Clothes網站可見他們極具創意的營銷計劃，例如使用虛擬現實技術（VR）為消費者提供商店全景視覺，在該虛擬商店裡，不但具備CHANEL、FENDI、Gucci、Jimmy Choo等品牌，產品更由StockX所提供，並鏈接回電子商務網站，然後供顧客進行購買。

Ryan Glick說：「我們是時裝及美容品牌與咖啡之間的橋樑。」（Coffee'n Clothes）

Glick亦表示：「我們是時裝及美容品牌與咖啡之間的橋樑。」他們認為品牌需要經驗，而Coffee 'n Clothes卻正為不同品牌開發新意念及提供咖啡服務。而虛擬商店方面，它只是一個開始。不論Online或Offline，未來Coffee'n Clothes希望尋找更多可能性，從咖啡中找出時尚。