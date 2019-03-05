【Sacai】 FW19帶出抽象DNA　靈感源自Jackson Pollock工作室地板

Sacai最近動作多多，除了與Nike聯乘推出波鞋，又與Beats合作推出無線耳機，以首飾的角度去設計耳機，令耳機亦能成為日常配搭的飾品之一。 這個由川久保玲入室弟子之一的阿部千登勢（Chitose Abe）所創立的品牌，近日亦緊接著師父川久保玲，在巴黎時裝周發佈了其品牌Sacai的2019年秋冬季系列。

Sacai時裝秀現場。（fashionmoment0）

日本設計師的美學往往都有一種抽象之感，予人意猶未盡的感覺。當中的解構主義、破格性以及寬鬆剪裁等等，都為不同時期的時尚圈帶來不同的境象。就像是一位在叛逆時期的青少年，想要闖出屬於自己的一番天地，要向社會訴說自身的故事。Sacai亦然。

「對很多人而言，Sacai蘊藏著一種抽象的感覺。」阿部千登勢在後台說道。

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今季品牌除了用上一向愛用的黑、白、灰外，還有色彩斑斕印花圖案。而圖案的靈感則是來自於藝術家Jackson Pollock工作室的地下，那些Jackson Pollock創作其著名的滴畫時，誤灑到地上的顏料，被阿部千登勢搬上時裝秀的天橋上。

而在剪裁方面，品牌同樣以不對稱剪裁以及充滿日本特色的layering設計示人，同時頗強調束腰設計。不少作品以束腰腰帶，配上傘形展開的下半身，令設計更有對比性，結構感亦更強。同樣有著抽象風格的還有是次合作的首飾品牌——Charlotte Chesnais。這個來自法國的品牌走簡約風格，以不同的線條創作出各種首飾。其耳環一反平日的設計，依附在耳朵之上，不覺累贅之餘又充滿藝術感。

Jackson Pollock工作室地板，布滿滴畫創作時痕跡。（Wikimedia Commons）