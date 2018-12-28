【解構Gloverall】連sacai也推崇備致的漁夫褸品牌　風行英國67年

作為聯乘大國，日本時裝品牌最引人入勝的地方，就是每每能成功策動一些意想不到的聯乘合作企劃，就以Junya Watanabe為例，明明是一個前衞至上的創意品牌，這些年來卻總是能夠邀請到The North Face、Canada Goose、Carhartt、Pendleton、Karrimor、Lacoste、Heinrich Dinkelacker和Levi's等品牌合作，將這些歷史悠久的服裝單位重新活化起來，藝術成就既高之餘，也是一種時裝文化和知識的保育。 而致力投身於這股聯乘浪潮，又搞得大成功者，亦有Junya Watanabe師妹，同樣系出Rei Kawakubo一脈的Chitose Abe（阿部千登勢）。她主理的sacai，近年先後夥拍着Nike、Birkenstock、Pierre Hardy、UGG 、Linda Farrow、Ambush、Hender Scheme和「見慣見熟」的The North Face，早已大獲好評。今個冬秋更筆鋒一轉向歷史致敬，找來有着67歷史的英國漁夫褸品牌Gloverall，打造別樹一格的服裝系列。 不過，你們對Gloverall的歷史，所知又有幾多呢？

Duffle Coat。（網上圖片）

Duffle Coat早期被廣泛應用在軍事領域。（Gloverall）

探索漁夫褸歷史

解讀Gloverall之前，須要了解一下漁夫褸Duffle Coat的歷史。相傳Duffle Coat源自比利時一個名叫Duffel的小鎮，雖然未有確實證據，說明Duffel鎮的居民就是首批創作Duffle Coat的人，但大褸上所用到的防水羊毛，起初卻的確盛產自這小鎮。而這類漁夫褸，亦早在1850年代，被一個叫John Partridge的戶外服製作商所大規模生產。

Duffle Coat非凡的防寒、防水、防風效能，易於伸展走動的闊長剪裁，以至為方便用家扣上鈕扣而特製的巨大繩圈鈕門及牛角鈕（因為在極地工作的人一般都會戴上手套，正常尺寸的鈕門和鈕扣，根本就叫穿衣者難以穿解）等，它均使它成功在早期的專業戶外領域大派用場，特別是海軍水兵界別，英國皇家海軍更先後在第一次世界大戰和第二次世界大戰之中，分派給他們的海軍著用。至於二戰名將，英國陸軍元帥Bernard Montgomery當年也總愛穿上它，穿梭在各大戰場之中，使Duffle Coat漸漸於世界廣為人知，也斷定了它以海藍Navy和駱駝Camel色為主的形象。

英國陸軍元帥Bernard Montgomery（右）是Duffle Coat的忠實愛好者。（網上圖片）

傳統Gloverall的鈕扣乃是以牛角製作。（Gloverall）

Gloverall的創立Harold與Freda（右）。（Gloverall）

二戰之後的流行與普及

和其他軍用品一樣，隨着二次世界大戰的結束，Duffle Coat也迎來新的時代變遷。為了避免浪費戰爭之中，淨餘下來的軍用服飾（同時增加國庫收入），當時英國政府不時會透過民營的經銷商和批發商，轉售這些軍用品到民間。而一間名叫H&F Morris, Harold and Freda的公司，就專門將軍事版本的Duffle Coat分銷到普羅大眾中去，不但廣受歡迎，更使他們意識到Duffle Coat在流行文化市場中，其巨大的商業潛力，如是者於1951年，他們就正式創立了服飾品牌Gloverall，由過往的轉售，到自己正式製作自家Duffle Coat起來。

踏入60年代，Gloverall在賽車領域大受歡迎。（Smallable）

1980年的冬季奧林匹克運動 會中，Gloverall就曾為英國奧運代表團，設計官方出場Duffle Coat。（Gloverall）

而不出所料，普及至民間的Duffle Coat和Gloverall果真在英國大行其道，深受多位潮流Icon的追捧，例如傳奇賽車手Sterling Moss及Mike Hawthorn等等，都是Gloverall不節不扣的支持者。去到1960年代的時候，Gloverall的人氣更擴展至全球各地，征服歐美各地不在講，日本時裝愛好者更是對它瘋狂雀躍，70年代已成為品牌的最大出口國，想來sacai設計師Chitose Abe也是於這段時期首次接觸到Duffle Coat，而種下往後的情意結。

雖然發展至此時期，Gloverall已是一個潮流象徵，但品牌仍然總是捍衛着Duffle Coat原來的功用性傳統，在1980年的冬季奧林匹克運動會中，Gloverall就曾為英國奧運代表團，設計官方出場Duffle Coat，雪白色的漁夫褸，在當時可謂十分罕見，但也引證了這種褸款其千變萬化的可能性。

Pharrell Williams親自演譯sacai × Gloverall系列。（The Idle Man）

羽絨與漁夫褸合一。

當然在這個羽絨褸和機能性大褸，雄霸時裝界的街頭世代裏，斯文感極重的Duffle Coat並非流行焦點，而Gloverall也漸漸被年輕新生代所遺忘。但日本時裝設計師正是有着獨具慧眼和點石成金的能力，今個冬天sacai就意想不到地與Gloverall推出聯名合作系列，以解構主義的拆解方式，將Down Jacket羽絨大褸的部件，結合在Duffle Coat之中，將時下最流行的元素加入到最典經的服裝中去，將Duffle Coat成功活化起來。而另外一款Collaboration同樣特別，以傳統尼龍飛行軍褸Bomber Jacket作原型，再將Duffle Coat標誌性的羊毛、牛角鈕及可拆解大帽融入其中，向世人宣示原來只要懂得將Duffle Coat稍作修改，這款歷史悠久的英倫大褸所爆發出來的潮流美感，其實完全不下於Supreme × The North Face的任何一個大褸系列。