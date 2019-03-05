【Alexander McQueen】無懼脫歐風波　設計師呼籲國人撐國貨

英國Brexit脫歐問題持續，如此拉鋸局面不但影響社會民生，就連英國時裝工業也備受牽連，然而就在這風雨飄搖的時局裏，有人選擇自怨自艾，有人選擇推諉他人，但也有人則選擇挺身而出，以自身的才華和魅力，用時尚方式鼓勵國人走出困局，說的正是Alexander McQueen設計師Sarah Burton。

壓軸出場的Rose Cut晚裝裙，表現有如伊利沙伯一世的威勢。（Filippo Fior）

和蝴蝶一樣，花是Alexander McQueen向來的重要元素。（Alexander McQueen）

雖然Alexander McQueen的服飾作品，好些都是交由意大利工場製造，但品牌的風格和精神意理，就一直以英倫風尚為根基，特別是新季FW19 Ready-to-wear系列，這種愛國情懷可謂史無前例地高漲，首先持續以玫瑰花（它可是英國國花）為主元素，既有將玫瑰花圖案幻化成優美的Print，印在衣服之上；以3D Cutting，和利用布料、皮革的摺疊和披搭，將玫瑰花的以立體方式呈現出來，應用在結尾出場的晚裝裙之上，活靈活現；又有「挑花版本」，在皮革裙子衣身上使用雷射切割技術，於衣服上挑刻出有如西式教堂的窗花中，看見的玫瑰圖案；最後亦具備刺繡版本，一針一線地繡出花朵圖案‧‧‧‧‧‧一種玫瑰元素，竟然就能夠以四種截然不同之方式表現出來，儘管Alexander McQueen是一個在Ready-to-wear機利中發佈作品的單位，但其實水平以高，早已達到Haute Couture之境界了。

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但新季的Alexander McQueen之所以特別具英國味，箇中主因，絕非以玫瑰花作題材，也並非因為那些別具Punk和Gothic Rock意味的銀飾或銀鏈，皆因以上種種美學特質，歷年的McQueen就向來如此，真正的原因，乃是設計師Sarah Burton刻意向英國北部的刻意提攜和致敬。

據知為完成這個季度系列，Sarah Burton特意帶同一眾設計團隊地英國北部作資料搜集和涉取靈感，只因Sarah對這一帶地區特別有共鳴，她可是源自北部城市Manchester鄰近的Macclesfield鎮的人，自小對北方工業（英國北部向來以工業為主）和相關音樂（Joy Division）賦有獨到見解，這種工業理念在今次衣服設計之上未必表現到出來，反而是流露在製作形式之中。事關今季構成這些衣服的大多數布料和羊毛，均別樹一格地產自英國北部，就連發佈會當天，安放一眾賓客椅子上的精緻布塊，也是製作自這方工場。Sarah Burton這樣做既是向世界提廣英國北方工業文化，亦吸予了英國工人一個工作機會，支持本土工業的想法顯而易見。

位於北方Manchester鄰近的Macclesfield。 （The Telegraph）

Sarah Burton。（vogue）

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不過，環顧整件事最叫人感動的地方，乃是Sarah Burton在政治紛爭之中，所展現出來的氣度，因為要認清一個事實：就Brexit的事件，無論SarahBurton個人的政治立場是如何，聘請她的Alexander McQueen，無論是其公司管理層還是重點顧客，都是處於英國社會的上流階層，這批人群大多數都是「留歐派」的支持者；然而英國的藍領階級，特別是遠離首都倫敦的一群就剛剛相反，大部份都是「脫歐派」的擁戴者，2016年舉行的公投「脫歐派」之所以能夠獲勝，這批位處北方的基層工人可謂著力不少。因此現在Sarah Burton以留歐派份子的姿態，去推廣、去幫助象徵性着脫歐派人群的工業，成為這兩大水火不容陣營之間的橋樑，叫人有些意想不到之外，也實在有着呼籲國人團結起來的意思，唯有互相補助，國家才會有出路，將崇高的政治隱喑以藝術的形式表現出來，或許這才是時裝叫人感動的地方。