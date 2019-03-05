【Stella McCartney】FW19繼續環保　萬字夾、橡筋與高端時裝接軌

環保議題之所以盛行起來，皆因設計師們都真正了解到塑化危機、氣候變遷、全球暖化等種種問題，經已到達一個刻不容緩，必須要解決的階段，因而開始作出變革。 作為環保先鋒的品牌Stella McCartney，最新一季系列再度用上「環保概念」作延伸，究竟品牌2019 秋冬系列如何再一次將環保與創意結合？

品牌今季用上不少絎縫（Quilted）細節，原來也顧及到環境意念，皆因它們均來自上季所用剩的物料。 Stella McCartney FALL 2019 READY-TO-WEAR（vogue）

近日，法國時尚巨頭LVMH集團所舉辦的青年設計師大獎，正式揭曉最後20強入圍設計師名單，眾設計新星的來頭當然惹人注目，然而設計背後的創意選材也是當中一大被受關注的亮點。他們不少會選用被人拼棄或滯銷的物料作為設計的主打素材，若然環保概念不在於材質上，主題方向也會嘗試與其接軌；而Stella McCartney的2019秋冬系列也同是以環保為大前題，無論高端還是新晉品牌也好，設計師現時也會各施其職，為環保出一分力。

用上被人棄用的T-Shirt，剪成一條條小帶子，置入色彩斑斕的針織品上，豐富了設計的本身。Stella McCartney FALL 2019 READY-TO-WEAR（vogue）

絎縫（Quilted）細節在整個系列無處不在。Stella McCartney FALL 2019 READY-TO-WEAR（vogue） 今回Stella McCartney用上甚麼設計元素將環保物料大放異采？原來在設計尚未成形前，品牌已從瑞典一家擁有嚴格可持續認證的森林管理公司收集物料Viscose （人造絲），此舉已足見品牌對環保的誠意，而物料最後當然廣用於系列中。再者，品牌還用上二手Vintage與被人棄用的T-Shirt，將其剪成猶如一條條的彩帶，並一併編織到連身針織裙上，豐富設計的本身。除此之外，更用回上季所用剩的絎縫（Quilted）細節，放諸於大大小小的設計當中，就如大褸、腰帶都見其蹤影。

用綠色萬字夾而製成的耳環。Stella McCartney FALL 2019 READY-TO-WEAR（vogue） 至於飾品方面，比成衣更有力強調出品牌「循環再用」的原則，如橡筋圈成的長項鍊、利用萬字夾或剩餘布料所製成的耳環；還有沿掛於模特身上不同部分的一串串粗型條子，以上裝飾也用回工場本已有的原材料造成。雖然系列以環保為基礎，但不論就地取材還是循環再用，設計完全沒有半點粗糙或不工整，依然能保持優雅且高端之感。

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上月，設計師曾就可持續發展議題向VOGUE作出回應：「我需要更多的同事連接上我的手臂。」環保教母正想表達的是，多得品牌上上下下的齊心，才能成就今季擁有多元化環保設計元素的秋冬系列。