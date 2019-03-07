【Clarks】最後一間英格蘭工廠將關閉　Made in England成絕響

自1825年以來，Clarks向來在英格蘭製鞋，不過2005年，品牌關閉最後一間英格蘭工廠，並將生產線移至海外。 不過，Clarks於2017年時決定回流當地重啟新工廠，再度為品牌尋回英倫製造。 可是近日該公司宣佈由於工廠達不到生產水平和成本目標，這工廠即將再度關閉，讓我們一再永別「Made in England」的Clarks。

Clarks Desert Boots（網上圖片）

1825年，Clarks創始人Cyrus Clark在英格蘭薩默塞特（Somerset）建立了第一間工廠。（網上圖片）

2017年，這間名為Morelight工廠正式開業，位於薩默塞特街（Somerset Street），亦是品牌唯一一間英格蘭工廠，這是Clarks在十多年後，重回始創地生產的良機，國為品牌於2005年時將生產線移至越南、柬埔寨、中國和印度等亞洲地方，來減低整體成本。而新工廠首次採用機械人協助生產，盼望每年工廠生產30萬雙Desert Boots，並縮短交貨時間。然而，新工廠一度被延遲開業，導致2018年夏季才正式開始投產。最終因經營不善，工廠宣佈停業，導致35名員工將離開公司，而其餘10名員工將會在公司擔任其他新職務。