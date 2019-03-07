【Clarks】最後一間英格蘭工廠將關閉　Made in England成絕響

自1825年以來，Clarks向來在英格蘭製鞋，不過2005年，品牌關閉最後一間英格蘭工廠，並將生產線移至海外。
不過，Clarks於2017年時決定回流當地重啟新工廠，再度為品牌尋回英倫製造。
可是近日該公司宣佈由於工廠達不到生產水平和成本目標，這工廠即將再度關閉，讓我們一再永別「Made in England」的Clarks。
Clarks Desert Boots（網上圖片）
1825年，Clarks創始人Cyrus Clark在英格蘭薩默塞特（Somerset）建立了第一間工廠。（網上圖片）
2017年，這間名為Morelight工廠正式開業，位於薩默塞特街（Somerset Street），亦是品牌唯一一間英格蘭工廠，這是Clarks在十多年後，重回始創地生產的良機，國為品牌於2005年時將生產線移至越南、柬埔寨、中國和印度等亞洲地方，來減低整體成本。而新工廠首次採用機械人協助生產，盼望每年工廠生產30萬雙Desert Boots，並縮短交貨時間。然而，新工廠一度被延遲開業，導致2018年夏季才正式開始投產。最終因經營不善，工廠宣佈停業，導致35名員工將離開公司，而其餘10名員工將會在公司擔任其他新職務。
這間擁有百幾年歷史的公司，在全世界90多個市場開展業務，總部位於英格蘭薩默塞特。（網上圖片）
這間擁有百幾年歷史的英倫品牌，在全世界90多個地方開展業務，亦在英國及愛爾蘭擁有約500多間門市，而全球更接近有1,000家分店。Clarks總部一直留在家鄉英格蘭，兩年前再次啟動本地工廠，重回英倫製造，其實此舉動極具意義，某程度上反映市場對「Made in England」鞋類的需求。
眾所周知，Clarks鞋子堅固、舒適又實惠。不過，英國脫歐使英鎊帶來許多挑戰，這更為品牌增添了長期壓力。另外，加上全球運動鞋的興起，傳統鞋款彷彿已過時，而Clarks卻是傳統鞋類的領導者之一。經濟問題導致生產線再次作出變動，亦使Clarks再度闊別家鄉英格蘭，英倫製造最終仍是捱不住，大概未來再也買不到「Made in England 」的Clarks鞋了……