唯美、詭秘、風格主義！IG《EGP JOURNAL》帶你認識小眾時尚

其實流行就是不停的在流動，可能上一秒這個單品被人唾棄，下一秒因為一個時裝周就爆紅，瞬間成為人人爭相購買的商品，而在這資訊爆炸的時代下，就算每天逛社交媒體、翻約無數個時尚雜誌是不是都覺得還是跟不上，這時候就有一個非常貼心的Instagram帳號大家一定要追蹤。

EGP JOURNAL主要替大家整理那些各大品牌的唯美照，或者來自世界各地時尚雜誌的照片，像是最知名的Vogue在每個國家每個月都是不同風格，儘管主題可能大致相同，但是每個月在每個國家想要呈現給大眾的不盡相同，而EGP JOURNAL就會替大家精選出他們覺得最有特色、最吸引人的照片給大家。

除了雜誌的形象照， EGP JOURNAL也會找一些有鮮明特色的小眾品牌，或者在社交媒體上小有名氣世界各地Blogger，因此常常讓人逛到EGP JOURNAL都會誤會這是什麼牌子的官方帳號，不過就是因為貼心的EGP JOURNAL會替大家篩選，讓他們的人氣逐漸高漲。

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不過說真的也不是什麼樣的照片、Blogger，EGP JOURNAL都會放，他們選擇方向較小眾，就連照片取向都偏柔和唯美、溫暖感覺的，因此喜愛他們家這種風格的粉絲幾乎都非常喜歡這種類型，甚至只要EGP JOURNAL推薦的Blogger粉絲們都會追蹤。

結語： 如果有被EGP JOURNAL選中的Blogger通常都會默默多了很多粉絲，所以要說EGP JOURNAL是一個小眾指標也不為過。

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原文：想要時尚懶人包？追蹤這個 IG 就夠了！ EGP JOURNAL 精選各大品牌的唯美形象照一次給你看！

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