【簡約設計】Diptyque、NEOM紓壓香薰　解構典雅芬芳的歐式風尚

當你整天太疲憊只想閉起眼睛，暫時躲避這惱人的世界時，不妨來點香氛蠟燭，滋潤一下每天像機器人般度過的工作日子吧！編輯最喜歡洗澡前先點顆香氛蠟燭讓它慢慢燃燒，這樣洗完澡後就能繼續沐浴在喜歡的香氣當中了！

1） Diptyque

來自法國巴黎的頂級香氛品牌Diptyque，限量款常常一推出就讓人向隅！而做布料起家的Diptyque，現在香氛蠟燭的數量可是還多達50多種呢！不管你想要成熟圓潤、花甜果香、清心木質調在這裏都找到！ 最經典的 Diptyque 蠟燭外觀是採用簡單的黑白色調與看似典雅的英文字體來呈現，你或許會常常在商品上面看到「34」這個數字，這是因為Diptyque的第一家店是位於法國巴黎聖日爾曼大道（Boulevard Saint-Germain）34號！ 除了最經典的黑白造型外，Diptyque也常常推出像是有關城市、季節等有關的特殊造型，等到蠟燭燒完後還能拿來當裝飾品，超級實用又美觀！

Diptyque最經典是黑白色調造型，按大圖看更多款式▼▼

2） NEOM

英國超有名香氛品牌NEOM ，主打採用純天然有機成份來製作蠟燭，連使用的精油還是英國法規最高純度的頂級精油！味道聞起來非常舒服不刺鼻，孕婦和小孩都能安心使用，不少人都說聞過NEOM天然精油的味道後就很難戒掉了呢！ NEOM其實每款蠟燭皆能拿來做保養，但NEOM仍然特別推出專為身體肌膚做保養的香氛蠟燭，當蠟燭燃燒成蠟油後再將這些燙燙的蠟油塗抹於身體上（不是色情那種喔！），洗完澡後被天然香氛精油包圍的感覺超紓壓！ 大顆蠟燭（420g）還特地放置三枝以純棉製作的燭芯來燃燒，以免蠟燭容易燃燒不完全，超級貼心的啊！如果想要放置於客廳，建議選這個尺寸最適合。

NEOM純天然成份，同時擁有香氛蠟燭和肌膚保養的功能▼▼

3） Miller Harris

同樣來自英國的香氛品牌，或許名氣不及NEOM，但自從當初被英國首相卡梅倫選上做為送給歐巴馬夫人的禮物後，身價開始水漲船高！之前推出一系列的香氛蠟燭系列可是使不少人為之瘋狂，雖然外觀看似簡單，但各款的顏色卻又突顯出各自香氛的特色！想不全部蒐集起來都很困難啊！而且每款都可燃燒50小時以上！偷渡一下Miller Harris的香水瓶也是美到令人捨不得直視。每瓶透明罐皆利用黑色線條勾勒出細膩的花草，怎麼能不好好珍惜呢？

Miller Harris簡潔設計又各具特色，按大圖看看不同顏色▼▼

4） Maison Louis Marie

比利時品牌，創辦人Marie du Petit Thouars與其母親，運用所學的植物學經驗，創造出獨一無二的香氛品牌 「Maison Louis Marie」。採用純天然大豆製成，能夠持續燃燒60個小時，讓香氛控不用擔心一下就燒完！Maison Louis Marie總是散發出獨特的花香與優雅的木質香味，搭配乳白色的瓶身和一束簡約的花草，顯得高貴又典雅。他們經典的滾珠香水，因為方便攜帶和容易控制塗抹的用量，因此也是非常暢銷的款式之一呢！

Maison Louis Marie清新花香和木香，花草愛好者不要錯過▼▼

結語： 我們每天都在接受過多無法吸收的資訊量，不握着手機似乎就放不下心，甚至容易導致焦慮。若在睡前能好好放鬆一下，沉浸在自己喜歡的香氛裏頭，暫時忘記煩惱的事物，之後的挑戰就能好好面對啦！

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原文：擺脫厭世感的「香氛蠟燭」合輯！提升生活品質關鍵在這

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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