【手袋】小資女必敗！來自LA的KOL閨密專屬品牌Pop&Suki

有人喜歡極簡黑白風，而也有人喜歡繽紛的色彩，但總是有一批人至始至終喜愛的就是溫暖粉色系，粉色不管是在幾零年代永遠都是少女們心中最崇高的配色，Pop & Suki更是懷有著這樣夢想而被創立，更被人稱讚說是一間有著愛與溫度的配件品牌。

Pop & Suki是由兩位閨蜜共同打造，Suki Waterhouse與Poppy Jamie兩位是相知相惜的好友，她們兩笑稱說自己相當不同但又卻一模一樣，想必許多閨蜜們應該都有同樣的感受吧！Suki與Poppy兩位要好到每次講電話都要講到手機沒電，不停的吐槽對方的笑話也沒關係，但是卻又能夠吐槽到心坎裏，兩人只要一開始聊天就會笑到不能呼吸，而也是因為兩人如此要好也讓她們決定創立一間屬於她們的店。

由這段美好的友情延伸出來的品牌必定相當有愛，她們特別選用相當溫暖的粉色系作為整間品牌的風格，Suki與Poppy説會選用這樣的色調，主要是因為粉色調是兩人個性中相當不同的地方，但是卻又是因為這樣的色系讓兩人成為好友，因此就讓整體品牌呈現甜美可愛的少女粉。重點！Pop & Suki價格非常平易近人，只要是小資女都買得起的價格唷！

Pop and Suki以溫暖的粉色系作為整間品牌的風格，按圖看看她們的設計吧！▼

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結語： 關注Pop & Suki許久的人一定要入手他們家的粉色系包包，目前在Blogger界是相當火紅的款式，更是許多YouTuber爭相搶着要開箱的品牌呢！

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原文：「我們一模一樣，卻又根本不一樣！」閨蜜共同打造的配件品牌 Pop & Suki，有少女心的你一定要認識！

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