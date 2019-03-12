瞬間看地球？智利藝術家紐約街頭公共雕塑　「播映」地球每刻變動

若想全面觀察地球表面的一舉一動，平日就只能靠電視屏幕或太空人的視角方可窺看過來。 不過現位於紐約市中心的兩座建築物中間，則出現了一個名為「Blu Marble」的藝術品，它的外觀不僅與地球無異，更重要的是，作品還為大家播映地球的真實景況。

放在紐約街頭的大型雕塑作品「Blu Marble」，呈現地球實況。（sebastianstudio）

這個名為「Blu Marble」的大型雕塑藝術品，出至於智利藝術家Sebastian Errazuriz手筆。作品約20英尺，表面由一個定制的LED屏幕引致發光，不過再仔細觀看作品，觀眾定感嘩然，為何屏幕所呈現的地球表面輪廓會來得如此真實？原來這是出自NASA太空衛星傳來的地球實況。

創作這個公共雕塑時，Sebastian與團隊渴望為觀眾呈上地球最真實的面貌，透過美國太空總署NASA人造衞星記錄的地球實時照片進行搜索，交由團隊創建的智能機械人就會利用專用軟件將這些視覺圖像組合起來，然後以之結合成順暢和諧的實時視頻顯示在屏幕上。Sebastian分享創作理念：「我們嘗試提供一個全新的平台，希望人類能夠從宏觀的角度看待自己與萬物，藉此提醒大家：這個星球脆弱而美麗，而我們都很渺小，故此更要用自己的方式活著。」這作品成功以一個嶄新的形式打動當地觀眾，讓人們重新對自己的生活作出反思。

出生於智利的紐約藝術家Sebastian Errazuriz。（網上圖片）