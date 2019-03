《Project Runway》第17季搞新意思　社交平台投票、網購玩互動

真人騷節目《Project Runway》相信是不少人的共同回憶。在螢幕前看著設計師們,在短時間內把僅有的材料變成一件又一件登上天橋上的作品,令人不禁對時裝設計師充滿憧憬,像是一個能把腐朽化為神奇的職業。

左起為Christian Siriano、Elaine Welteroth、Nina Garcia、Karlie Kloss以及Brandon Maxwell。(網上圖片)

《Project Runway》在暫停一年多後即將回歸,第17季《Project Runway》將於美國時間本月14日,晚上8時回歸。最新一季的《Project Runway》不論在主持評審、抑或是比賽方式,都與以往有所不同。

去年9月,節目以往的主持Heidi Klum與導師Tim Gunn宣佈將不會參與第17季的《Project Runway》拍攝。因此,名模Karlie Kloss將會成為新的主持,同時是節目的executive producer,導師則由曾是節目優勝者的Christian Siriano擔任,而評審陣容包括《ELLE》總編Nina Garcia、設計師Brandon Maxwell以及《Tenn Vogue》總編Elaine Welteroth。客席評審則有Cardi B、Danielle Brooks、Dapper Dan等等。

第17季的《Project Runway》明顯有因應社會狀況而作出調整,近年社會愈趨追求平等,對美學的追求亦有所不同,現時以「真我」為美,不喜歡刻意地改變自己去迎合他人的目光和口味。Victoria Secret’s更是因其性感健美的天使們太過「離地」令銷售額節節下跌,ASOS甚至提供不同身形模特兒的「上身照」。《Project Runway》節目亦因時制宜,在比賽中採用不同種族、不同身形的模特兒,不再只用瘦削的模特兒,更有Trangender的模特兒參與,不知會否是常為Maison Margiela走秀的Finn Buchanan呢?參賽設計師們同樣來自不同地方,有印度、薩摩亞(Samoa,南太平洋島國,約位於夏威夷與紐西蘭之間)、哥倫比亞、甚至有來自敘利亞的難民。

節目中部分的挑戰關卡亦更貼近時下趨勢。在社交媒體盛行的年代,懂得製造話題來得比好設計更為重要,只要能在網絡上引起討論就能確保銷售額。同時亦衍生出KOL這種職業,在網絡世界透過自身的形象以及影響力去賺取金錢,年青人的行為喜好亦受到很大影響。節目組亦在比賽中加入了一個考驗設計師們如何利用Instagram的關卡,也加入了觀眾可投票及購買心宜產品的互動環節。

「In fashion‭, ‬one day you are in‭, ‬and the next day you are out‭.」在新一季的《Project Runway》,大家或者未能再聽到Heidi Klum的名言,不過,新的組合、新的玩法也十分值得期待。