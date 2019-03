日本平面設計雜誌《アイデア idea》　創刊66年不靠廣告收入？

日本殿堂級平面設計雜誌《アイデア idea》,創刊至今已六十六年,至今依然被業界譽為最具公信力的設計雜誌之一。 這本刊物,究竟是如何在日本眾多印刷出品之中突圍而出呢?

《アイデア idea》創刊號。(Pinterest)

《アイデア idea》於1953年創刊,其前是於1926年誕生的《廣告界》,是以視覺傳達與平面設計作主導,講述全球性設計美學與趨勢的國際化刊物,不過初時的重心較為著重引進歐美的優秀設計。後來《廣告界》曾因戰爭的關係而一度停刊,直至50年代才開始繼續,並改名為《アイデア idea》。時至今天,刊物已不止涉及海外設計理念,更涵蓋日本本土力量,其所收錄的作品或議題同樣多元化,由海報、廣告、電影,再到多媒體設計等題案,刊物也能以最精準的文字分析,再配合高水準的排版技法,將以上內容一一勾勒出來。

《アイデア idea》第369期的刊物封面。(Pinterest) 擔任《アイデア idea》總編輯達十七年之久的室賀清德(Kiyonori Muroga)曾分享:「雖然現時有很多資料或作品,也能在網絡上查找到答案,不過編輯如何分析那些資訊,再篩選出最精緻的內容給讀者,才是最考功夫與重要的部分。」因此《アイデア idea》每位編輯也會花上大量時間去做好內容,就如以「A History of Graphic Design in Japan 1990-2014」作為主題的第369期,書中講述日本設計歷史演進,並非用上文字簡潔概括,反之選擇用上更多的時間,去逐年查找、重組及分析這廿四年間,當中最具代表性及影響力的視覺設計,經過一番整合後,最後以不同年份的展示方式,逐頁揭曉出幾近百張的經典作品,屈指一算,這期雜誌總共要找來過千張作品方可完整構成;又以其中一期以圓點作專題為例,找上至1910年開始的所有圓點設計作深入探討。單是以上兩個封面專題,我們已能從中窺看到雜誌對內容構建的一絲不苟及深入程度。

觀感與觸感的重視

《アイデア idea》定位清晰,非常清楚刊物以視覺帶領讀者,於是除了找來具爭議性及前衛性的設計作品放置其中外,刊物同樣深明排版絕對是讓整體視覺效果更勝一籌之要點,因此每期雜誌由封面到內頁,所應用的留白、色調配搭、字體設置等,全經細心考量如何與當中所呈現的視覺作品結合。主編是這樣形容刊物藝術指導白井敬尚:「白井敬尚先生往往可在有限的時間內,讓不同的主題保持一貫風格,他讓《アイデア idea》閃耀着光芒。」在雜誌擔當了超過十年藝術總監的白井敬尚,過去參與過不同的書籍出版與展覽,例如「韓國國際字體藝術雙年展」(Typojanchi(타이포잔치)),還有出版物《Typography: The Trajectory of Language Design Standardization and Consistency》。《アイデア idea》各部門人才輩出,難怪能為刊物帶來高水準的設計方案。

擔任了《アイデア idea》總編輯有十七年之久的室賀清德(Kiyonori Muroga)。(網上圖片)

觀感之外,《アイデア idea》同樣重視印刷與紙張上的演繹方式,聽說連揭頁的聲響也有所顧及。故此當讀者買下雜誌,已可直接感受得到其專色印刷、刊中故意的插頁或單頁,抑或加插不同特性紙張等多種印製創意。

不靠廣告收入

廣告收益是不少雜誌主要收入來源,不過《アイデア idea》內頁卻鮮見廣告充斥,主編室賀清德解釋:「我們並不依靠廣告收入,而只以銷量來維持運營。」當然,刊物到現時也未能做到「零廣告」,但主編早已洞悉到,如果雜誌要轉向成廣告主導的媒體,刊物的特質、精神和價值也會因而流走。在這個紙媒寒冬的時代,《アイデア idea》依然屹立不倒,同時不被廣告等商業因素左右刊物風格,《アイデア idea》能當上日本最具影響力的平面設計雜誌,也是當之無愧。