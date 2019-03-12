日本平面設計雜誌《アイデア idea》　創刊66年不靠廣告收入？

日本殿堂級平面設計雜誌《アイデア idea》，創刊至今已六十六年，至今依然被業界譽為最具公信力的設計雜誌之一。 這本刊物，究竟是如何在日本眾多印刷出品之中突圍而出呢？

《アイデア idea》創刊號。（Pinterest）

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《アイデア idea》於1953年創刊，其前是於1926年誕生的《廣告界》，是以視覺傳達與平面設計作主導，講述全球性設計美學與趨勢的國際化刊物，不過初時的重心較為著重引進歐美的優秀設計。後來《廣告界》曾因戰爭的關係而一度停刊，直至50年代才開始繼續，並改名為《アイデア idea》。時至今天，刊物已不止涉及海外設計理念，更涵蓋日本本土力量，其所收錄的作品或議題同樣多元化，由海報、廣告、電影，再到多媒體設計等題案，刊物也能以最精準的文字分析，再配合高水準的排版技法，將以上內容一一勾勒出來。

《アイデア idea》第369期的刊物封面。（Pinterest） 擔任《アイデア idea》總編輯達十七年之久的室賀清德（Kiyonori Muroga）曾分享：「雖然現時有很多資料或作品，也能在網絡上查找到答案，不過編輯如何分析那些資訊，再篩選出最精緻的內容給讀者，才是最考功夫與重要的部分。」因此《アイデア idea》每位編輯也會花上大量時間去做好內容，就如以「A History of Graphic Design in Japan 1990-2014」作為主題的第369期，書中講述日本設計歷史演進，並非用上文字簡潔概括，反之選擇用上更多的時間，去逐年查找、重組及分析這廿四年間，當中最具代表性及影響力的視覺設計，經過一番整合後，最後以不同年份的展示方式，逐頁揭曉出幾近百張的經典作品，屈指一算，這期雜誌總共要找來過千張作品方可完整構成；又以其中一期以圓點作專題為例，找上至1910年開始的所有圓點設計作深入探討。單是以上兩個封面專題，我們已能從中窺看到雜誌對內容構建的一絲不苟及深入程度。

觀感與觸感的重視

《アイデア idea》定位清晰，非常清楚刊物以視覺帶領讀者，於是除了找來具爭議性及前衛性的設計作品放置其中外，刊物同樣深明排版絕對是讓整體視覺效果更勝一籌之要點，因此每期雜誌由封面到內頁，所應用的留白、色調配搭、字體設置等，全經細心考量如何與當中所呈現的視覺作品結合。主編是這樣形容刊物藝術指導白井敬尚：「白井敬尚先生往往可在有限的時間內，讓不同的主題保持一貫風格，他讓《アイデア idea》閃耀着光芒。」在雜誌擔當了超過十年藝術總監的白井敬尚，過去參與過不同的書籍出版與展覽，例如「韓國國際字體藝術雙年展」（Typojanchi（타이포잔치）），還有出版物《Typography: The Trajectory of Language Design Standardization and Consistency》。《アイデア idea》各部門人才輩出，難怪能為刊物帶來高水準的設計方案。

擔任了《アイデア idea》總編輯有十七年之久的室賀清德（Kiyonori Muroga）。（網上圖片）

觀感之外，《アイデア idea》同樣重視印刷與紙張上的演繹方式，聽說連揭頁的聲響也有所顧及。故此當讀者買下雜誌，已可直接感受得到其專色印刷、刊中故意的插頁或單頁，抑或加插不同特性紙張等多種印製創意。

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不靠廣告收入

廣告收益是不少雜誌主要收入來源，不過《アイデア idea》內頁卻鮮見廣告充斥，主編室賀清德解釋：「我們並不依靠廣告收入，而只以銷量來維持運營。」當然，刊物到現時也未能做到「零廣告」，但主編早已洞悉到，如果雜誌要轉向成廣告主導的媒體，刊物的特質、精神和價值也會因而流走。在這個紙媒寒冬的時代，《アイデア idea》依然屹立不倒，同時不被廣告等商業因素左右刊物風格，《アイデア idea》能當上日本最具影響力的平面設計雜誌，也是當之無愧。