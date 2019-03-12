【周訊】Raf Simons被裁連帶CK高端線當災、D&G創辦人跌出富豪榜

本周的時尚要聞，將由我還有宇宙無敵帥的Fashion Blogger「多多Domik」來為大家點評並講解。就算你不想看我寫的東西，那也請您不要虧待了多多給你帶來的一番詳細的要聞解說。

Raf Simons（VCG）

1） Calvin Klein高端線被砍

自從Calvin Klein的高層們把Raf Simon趕出家門之後，也沒見有什麼好轉。但是我們得承認的是，Raf Simons給CK帶來的雖然不是極佳的收益，但確實換來了一個不一樣，成衣更加時髦的Calvin Klein。近日CK為了扭轉乾坤，把Raf Simons開設的高端線205W39NYC給砍掉了，並決定裁員100人。

對於CK來說，我覺得這是一個好的決定，因為Calvin Klein自身的忠實客戶群本身就沒有能力去消費幾萬元的大衣，想要依靠Raf Simons再重新轉化，對於只在乎錢的財團來說根本不可能。

Raf Simons本身也挺懶的，一年就做兩季，還是男女裝合併，儘管給CK的時裝上賦予了不少文化內涵，但如今的消費者早就被數字化營銷帶的浮躁起來。別的品牌擔心消費者的注意力被其他品牌沖散，早春早秋都不敢落下，一年兩季的CK怎麼積攢客戶？

同時，Raf還花了不少心思花在自己的同名品牌上，這導致CK最大的競品就是Raf Simons本人，換你是老闆，估計你也會覺得尷尬。很多時尚評論員在社交媒體上感嘆，為什麼市場上容納不下才華橫溢的設計師，反而跑去追捧DJ，追捧流量。Raf Simon是非常有才華，毋庸置疑！但想要建立好品牌風貌的同時還想弄好自己的同名品牌，又不想工作量過大，那隻能在夢裏想想！

按圖看看Raf Simons為Calvin Klein創立的205W39NYC高端系列作品▼

Alessandra Michel、Kim Jones也都是有才華的人，他們從未因為才華橫溢而放慢自己腳步，也從未抱怨工作量太大不堪重負。

Raf和CK本身就八字不合，再加上Raf的一些問題，導致新品刺激了消費者後，後續市場疲軟令兩者不歡而散。CK在沒有想好未來道路之前就急忙找Raf也是有問題。不過CK也付出了高額的代價，估計CK以後還是會拿一條設計線出來走秀撐門面，就是不知道Raf未來的歸屬。希望他擦乾淚，咬起牙來工作！

D&G創辦人Domenico Dolce與Stefano Gabbana（VCG）

2）Dolce&Gabbana創始人跌出富豪榜

D&G的辱華舉動不僅令中國消費者抵觸，整個亞太地區、非白人種族都會因為這件事情開始對D&G產生抵觸心理。

如今，Z世代人群愈來愈在意奢侈品牌、名人、KOL能帶來什麼樣的價值影響，名人和KOL們也會為了不受網民的輿論而主動避開D&G這個品牌，這會令D&G損失慘重。有消息稱，在今年的第91界奧斯卡頒獎典禮的紅毯上，沒有一位藝人明星選座穿Dolce&Gabbana的服裝走紅毯，該情況早在金球獎就已經發生過一次了，奧斯卡不過是重現歷史罷了。並且在米蘭時裝周上有大量的中國媒體缺席了D&G當晚的大秀，場面空位之多，令人無比尷尬。

生於意大利，死於中國，祝你一路安好！

時尚集團董事長劉江先生（VCG）

3）時尚集團董事長劉江先生去世

2019年3月9日，時尚集團創始人、董事長劉江先生突發疾病去世。享年62歲。

劉江先生一直都處在中國時尚領域的頂層，即使他個人並不是什麼時尚Icon，也不是什麼時尚設計師，但他帶動了中國時尚媒體的發展。他與吳泓在1993年是共同創立了中國歷史上的第一本時尚雜誌《時尚》。憑藉一本雜誌經歷了26年漫長的風雨沖刷，發展成為瞭如今的時尚傳媒集團。然而在今天，時尚傳媒集團旗下已經擁有12本雜誌品牌，其中包括《時尚芭莎BAZAAR》、《時尚COSMOPOLITAN》、《時尚先生》、《時尚健康》等多本刊物。

也許，中國時尚圈的頂層人物你只聽說過蘇芒、張宇，但卻從未聽聞過劉江。劉江先生可以說是中國時尚傳媒的領軍人物，遠遠超過了蘇芒，他為國內時尚媒體所付出心血顯而易見。那麼多年以來《時尚》系列的雜誌刊物塑造了當代辦公室白領的時尚觀，大大的推動了中國境內的時尚產業的發展，並引領着中產階級的生活方式，時尚不再是遙不可及的了。

而劉江先生作為中國首本時尚雜誌《時尚》的創辦者，他對於中國時尚產業有着極大的意義，他曾發表過自己對於「時尚」的理解：「 『時尚』是一種積極的生活態度，是生活的潮流與趨勢，是物質的完美與思想的偉大，是個性的張揚與整體的和諧，是創新的過程和審美的釋放，是最具前瞻性的文化形態，是內心深處力量的呈現，是一份好心情。」

時尚雜團旗下雜誌品牌（網上圖片）

他的最後一次亮相是在時尚集團的年會上，他在致辭中強調：「時尚集團一直逆流而上，乘風破浪，前進的動力來自每一個奮戰在時尚一線的時尚人。時間不止，時尚不停，時尚集團將和每一個時尚人一起，繼續創造無限可能，繼續見證生活的改變和美好的發生。」

說這麼多，簡而言之時尚集團董事長劉江先生在中國時尚行業的地位就好比康泰納仕集團（Condé Nast）的前董事SI Newhouse Jr.一般。如今劉江先生已離我們而去，誰又會成為接替時尚集團董事長的最佳人選，誰又會是下一個帶領中國時尚走向前沿的「使者」。

【本文獲「張雞米」授權轉載，微信公眾號：JimmyBitch】