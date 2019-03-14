LV、Loewe加入Jacquemus迷你熱潮？細到「除了自信什麼都裝不下」

一款僅有5cm的小手袋從時裝周躥紅，時髦精們爭相下手訂貨，普通人卻紛紛表示「我不懂時尚」！

Le Chiquito，連手柄一起僅有5cm高，「除了自信什麼也裝不下」。（Jacquemus官方網頁）

2019秋冬巴黎時裝周上，法國時裝品牌Jacquemus推出一款超級迷你手袋，瞬間紅遍網絡。這個小手袋名叫「Mini Chiquito」，連手柄一起僅有5cm高，「除了自信什麼也裝不下」。但依然擋不住它一亮相就被全世界買手們瘋狂訂貨，今年秋冬的街拍大熱單品非它莫屬。

幾天後，這個消息被一些非時尚類媒體報導，引起了網友們的議論，還一度登上社交網絡的熱搜榜。有人調侃道：「正好拿來裝鑽戒給女友求婚」、「做大手袋的邊角料派上用場了」。也有一些言論讓人看起來很不舒服：「用來裝X嗎？」

不僅有迷你手袋 Jacquemus 還有大草帽

如果你稍稍關注時尚圈，肯定對Jacquemus這個新晉品牌不陌生，它誕生於法國南部，設計師Simon Porte Jacquemus一直致力於塑造出細膩、性感中又帶着浮誇的法式風格女郎形象。前陣子那頂網紅款巨大草帽就是他們家的，下面這張圖你肯定見過：

Le chapeau Souk（Jacquemus官方網頁）

在「Mini Chiquito」出現之前，2018 春夏季，正常大小的Chiquito系列手袋就得到了Kardashian姐妹和Rihanna這些明星KOL們的青睞，成為年度最受關注的迷你手袋之一。

大手袋紛紛變小 銷量竟然更好

這幾年，把原有的手袋款做得「迷你化」是一個有趣的流行趨勢。不僅是因為小手袋可愛，如今移動支付讓人不用再攜帶大量現金出門，一部手機就能解決所有問題。

Loewe、Louis Vuitton、Hermès等大品牌都緊貼「迷你熱潮」爭相推出小手袋？按圖看看它們有多迷你！▼

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這次Jacquemus的迷你手袋登上熱門搜索排行榜，花生友們多是抱着獵奇心態前來觀看，然後扔下一句「原諒我不懂時尚」就此了結。這句話聽起來未免有些刺耳，卻令人想起《穿Prada的惡魔》中的經典一幕：其實每個人都在無形中接觸並了解着時尚，只是大多數人都未曾發覺。

時尚是日常 也是藝術

去美術館看展覽的時候，很多人會覺得藝術過於高冷難以接近，但與我們的生活息息相關的時尚，恰恰就是最接地氣的藝術啊。一棍子打死式的論調「時尚從來就和實用無關」雖然獲得不少人的認同，但事實上即便從普通人的角度看時尚，也並非如此。回首那些被大眾認可的時尚單品或是趨勢，從來都是時髦和實用兼具——而且現在有了愈來愈實用的趨勢。

時尚雖有實用一面，但也有誇張、怪誕、神經質，或者華麗卻脆弱到無法穿戴的那一部分，也就是被很多人詬病「看不懂時尚」的天橋時裝。比如「時尚鬼才」Alexander McQueen在世時的每次發布，都像是一次大型的行為藝術；同樣愛玩誇張的日本設計師川久保玲，總讓模特兒們穿上大於身體幾倍的巨大服裝，更多展現的是設計的情緒和概念。

所謂「看不懂時尚」其實展現的是設計者情緒和概念的渠道！按圖看看兩大誇張設計鬼才的時裝藝術作品！▼

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而在這類發布會上展示的時裝，也並不是全部會照搬到成衣中——它們的任務是帶來潮流趨勢的符號，然後被收藏家或者博物館保護起來，或者在需要誇張造型的演唱會上一展身手。這樣的風格對於普通人而言，並不能全部代指為「時尚」，但不管看客們是否理解，這都是時裝設計師試圖傳遞給大家的，他對世界的理解和期望，以及對這個世界多元的美的呈現。

大部分人通過層層社交網絡了解到這些流行趨勢，對不同意見的持有者保持敬重不攻擊，就已經是善莫大焉了。

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