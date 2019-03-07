純潔白雪謝別「老佛爺時代」　新總監能否帶領CHANEL超越巔峰？

「老佛爺」Karl Lagerfeld設計的最後一場Show落幕，新的Chanel時代，也即將開啟！

Chanel@2019秋冬巴黎時装周（VCG）

巴黎時間3 月5日早上，時裝品牌Chanel舉行了2019 秋冬系列Fashion Show。依舊是巴黎時裝周的最後一日，依舊是熟悉的大皇宮，但「時尚大帝」Karl Lagerfeld謝幕的身影再也不會出現在天橋盡頭，不少模特兒含着淚走完了這場道別Show。

2月22日，Karl的告別儀式在巴黎舉行，如他生前一切從簡的願望，只有教子Hudson Kroenig、「女魔頭」Anna Wintour、Chanel現任創意總監Virginie Viard 等一眾親友到場，之前很多網友關心的小貓Choupette，也乖乖待在一隻Louis Vuitton手袋裏，在告別儀式上送了主人最後一程。

在Karl離世前，早就親自準備了一份長達5頁的文件指導員工們在他去世後如何悼念他，化繁為簡就是：拿走店鋪陳列櫥窗裏的展示品，放上一束至少120cm長的白玫瑰和一份官方聲明，插玫瑰花的瓶子必須是白色或者透明玻璃。

Chanel方面表示，之後將會策劃相關展覽，紀念這位偉大的設計師。各家主流媒體也紛紛在3月刊推出紀念封面。而此前一直是工作中左膀右臂的設計師Virginie Viard，如今接過重任成為Chanel的設計總監。

按圖看看Karl告別儀式當日實況▼

用一場純潔白雪，向Karl Lagerfeld先生告別

這一次Chanel 將大皇宮佈置成了阿爾卑斯山間的度假小鎮，Model們穿着雪地靴踩着白雪踏上天橋。

Karl生前最愛的繆斯Cara Delevingne為這次Fashion Show走了開場。西班牙演員Penélope Cruz 也手拿白玫瑰，以一襲白裙與老友告別。

73個造型中，標誌性的粗花呢面料仍然是秋冬季的主角，黑白千鳥格和Tartan十字格紋的套裝，讓人百看不厭。滑雪印花以及頑皮雪地靴的加入，正是Karl「重塑」的Chanel 形象——經典中帶着少女的天真，卻又是一位獨立自主的女性。

千鳥格、十字格、粗花呢！按圖看看這場極具標誌性的Chanel Fashion Show花絮▼

+ 5 + 4 + 3

閉場時，David Bowie 的《Heroes》歌聲響起——在上周米蘭時裝周的Fendi Fashion Show末尾也放了這首歌，這場Show也因為Karl的離開被賦予了更多的意義。

「我不想做自己的品牌，Chanel對我已經足夠重要」

在毫無懸疑的繼任設計師官宣後，大家紛紛把目光投向了這位神秘的接班人Virginie Viard。

Virginie Viard的祖父經營着一家絲綢工廠，多才多藝的她曾經是一位電影及舞台劇服裝設計師，電影《羅丹的情人》（Camille Claudel）、波蘭導演奇斯洛夫斯基（Krzysztof Kieślowski）執導的「藍白紅三部曲」中，《藍》、《白》兩部電影的戲服都是由她設計。

1987 年，Viard經由當時摩納哥王子的管家介紹，來到Chanel高訂工坊當實習生，那時Karl才接手Chanel第四年。在Chanel的工作中，兩人結下了深厚的友誼，1992年，Virginie跟隨Karl一起去Chloé工作，五年後Karl被「返聘」，兩人又一起回到Chanel，2000 年起，她開始正式參與每一季成衣的設計，成為Karl工作中的左膀右臂。

左膀右臂的工作並非易事，但Virginie和Karl早已在工作中培養了多年的默契，和有默契的人一起工作，必定是事半功倍。每次Karl畫完設計圖稿後，Virginie便負責面料挑選，顏色設定，配飾選擇等細節需要呈現的部分，model casting這樣的重要時刻，也會陪在Karl身邊為他出謀劃策。

在Netflix關於Chanel高訂時裝的記錄片《7 Days Out》中，Karl曾這樣形容他與Virginie的關係：

無論對於我個人還是Chanel工作坊，Virginie 都是最重要的人物，她是我的左右手，就算我們沒有見面，也會每天都保持通話來溝通工作。

Virginie Viard 不喜歡拋頭露面，一直是位安靜的幕後工作者，對於大多數人而言，2018 年9月的春夏系列Show後與Karl共同謝幕，是她第一次走進大眾的目光中。

在《Numéro》雜誌2017年的採訪中，Virginie Viard曾表示，她並不想做自己的品牌，現有Chanel的工作對她來說，已經非常重要。

Virginie Viard曾表示，她並不想做自己的品牌，現有Chanel的工作對她來說，已經非常重要。（VCG）

這場Show的邀請函上，印着Karl Lagerfeld和香奈兒女士的素描畫像，還有一句意味深長的話：

The beat goes on……

「The beat goes on……」（網上圖片）

在Fashion Show開始前，場內響起Karl回憶起自己當年接下Chanel工作時的一段獨白：

Chanel 第一次邀請我去當創意總監時，人們都勸我：「這個牌子現在一團糟，你接下來也不會成功的。」如今的時尚世界中，品牌都在思考如何重構自身形象，當時可沒人這麼想。但當年的我不知道為什麼，總對這件事充滿興趣。 所以當Chanel 第二次邀請我時，我答應了這份工作。即使每個人都和我說成功的希望渺茫。但於我來說，是我第一次可以知道「這個品牌可以重現昨日輝煌，甚至變得更時髦——連英國女王都會愛上。」這件事我印象特別深：女王下車後看到我們用鮮花在裝飾店舖裏的家具，她說：「Wow，這就像是漫步在畫中一樣。」我永世難忘這一幕。

Karl Lagerfeld（VCG）

在過去的三十多年中，Karl帶領Chanel已經達到了巔峰般的成就。

新總監Virginie Viard短時間內或許將承襲Karl原先的風格，但在此之後她是否會對現在的Chanel有所創新，必將又是一個大熱的新話題。

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