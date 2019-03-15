Balenciaga、Stella McCartney時裝周首發模特　黑龍江女子再出發

一位來自中國黑龍江的女子Lina Zhang（張麗娜），2011年隻身遠赴西洋，為的只是圓她的模特夢。 八年時間已過，到了今時今日，不少大秀也見她的身影，Lina不但取得各大品牌的青睞，更是兩位小孩引以為傲的母親。

Lina Zhang早前巴黎時裝周為Balenciaga行騷（wwd）

在早前結束的巴黎時裝周，品牌Balenciaga與Stella McCartney的2019 秋冬系列，雖然兩者由風格到主題截然不同，但品牌篩選首個出場的模特，卻不約而同找上同一人，她就是來自黑龍江省一條小村莊的一位故娘——Lina Zhang（張麗娜）。此外，她還為Givenchy、Hermès、Maison Margiela、Courrèges、Haider Ackermann等走上秀場，深得不同品牌喜愛。

中國資深時尚顧問Leaf Greener曾這樣形容過Lina：「短髮很適合她，擁有女人味之餘，臉孔亦與眾不同；在行業越變多元化的氛圍下，她的臉孔必然會受西方時裝設計師的寵愛。」除了留有一頭烏黑秀麗的短髮外，她那豐滿的嘴唇、大而深陷的眼睛、線條分明的下顎線，互相襯托之下，塑造出型格的輪廓和獨特的氣質。其實Lina在2011年首次登上秀場時，早已成時尚界的焦點，繼後的模特工作更是源源不絕，2012秋冬連續橫跨37個秀場，2013 春夏更走上56場演出（當中包括Louis Vuitton、Celine和Hermès等大牌），當職業生涯發光發亮之際，Lina卻突然消失於國際舞台上……

雖然Lina Zhang曾暫別國際時裝騷，但她仍不是為國內文時尚媒體拍攝照型照，圖為中國《Harper’s Bazaar》照型照。（網上圖片）

Lina Zhang去年為中國版《 i-D》拍攝造型（Pinterest） 「因為工作壓力的關係，導致出現體重過輕的情況，於是我決定休養兩年。」Lina如是說。社會對模特的看法，大多認為他們只需被打扮得漂亮走上秀台前，便能獲得大量鈔票塞進口袋裏，可是風光背後，大家有否想過模特要為健康付出沉重的代價，方可維持完美的身段？這份辛酸，Lina也深深體會得到。話雖如此，休養期間，Lina從未放低過模特事業，只是暫別西方舞台，卻仍為可與生活找上平衝點的模特工作，特別是中國的時裝媒體，如《Harper's BAZAAR》、《ELLE》、《Marie Claire》、《i-D》都能找上她的蹤影。

「安頓下來的日子，除了為我帶來兩個小孩，去年碰巧獲Balenciaga試鏡的機會。」可幸的是，Lina最終被選中參加品牌2019春夏時裝秀，那次之後，她決定重回自己最喜歡的舞台上，「Balenciaga的而且確改變了我人生的去向，讓我重返天橋。」然而八年剛好過去，她依然謹守本有的原則繼續踏上每一場走秀：「無論我是誰，也只需繼續做好自己。這才是重點。」