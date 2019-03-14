【展覽】Audrey Hepburn肖像攝影展　柯德莉夏萍芳華美態現跑馬地

Audrey Hepburn（柯德莉夏萍）除了是一位影星，更是不少人心中的Fashion Icon，一舉一動都散發著優雅的氣息。 《AUDREY by Bob Willoughby》將於3月27日開始，展出由Bob Willoughby於1953至1966年間操刀的Audrey Hepburn肖像相。

Audrey Hepburn。

是次展覽將會展出90張柯德莉夏萍的照片，部分由F11館主蘇彰德在倫敦拍賣得來。而數月前，蘇彰德已開始與Bob Willoughby的兒子會面，商討舉行展覽的事宜。

Audrey Hepburn活躍於上世紀五、六十年代，她參與過的電影齣齣皆經典，《羅馬假期》、《窈窕淑女》、《珠光寶氣》等可說是其代表作。Bob Willoughby所拍下的影像正正紀錄了柯德莉夏萍那芳華正茂的黃金時期。二人相識於1953年，Bob Willoughby曾憶述第一次見面時的情境：「她就似一位公主般握住我的雙手，而且上帝賜給了她融化凡人心靈的笑容。」之後，二人成為了好友，Bob Willoughby亦拍下了不少Audrey Hepburn日常生活的照片。

除了展覽本身十分矚目外，展覽場地亦甚具意義，十分值得大家留意。F11攝影博物館在翻新前是戰前建築，更被香港古物古蹟辦事處評級為香港三級歷史建築。蘇彰德以9000萬買下建築物後，再投入1500萬元活化，變成F11攝影博物館，並於2014年9月正式開放。

F11攝影博物館是香港第一個以攝影為主題的博物館，樓高三層。第一次會舉辦不同的攝影展，二樓則展示稀有的攝影器材。館主蘇彰德鍾情Leica相機，所以亦曾被稱為「收藏Leica的男人」。

《AUDREY by Bob Willoughby》

地點：香港跑馬地毓秀街11號 F11攝影博物館

日期：2019年3月22 – 7月27日（逢星期二至星期六）

時間：下午2時至7時

票價：成人HK$100、學生及65歲或以上長者HK$50、傷健人士及11歲或以下兒童免費參觀。