【Vans深度文】外在主打OldSkool、Era等經典　內在才是創新溫床

提起美國品牌Vans，近代當真是火紅得很，若然以「Sneakers」去區分的話，它在潮流界的影響力已是世界Top 3的品牌；而假如以「Skate Shoes」去劃分的話，這個即將迎來53周年的品牌更是舉世無雙，屬萬千Skater們無否爭議的至尊品牌。 但熱愛Vans的你們又有否發覺，這品牌其實有着一大特點，就是無論潮流趨勢或人類消費模式如何改變也好，他們重點培育和發展的鞋款，都是來來去去那幾款而已，對於一個頂尖運動鞋類品牌而言，將大部份資源投資在「來來去去那幾款」傳統鞋款，而非去開發外觀截然不同的全新鞋款，這種情況在波鞋界別實屬罕見。不過正是這種不變應萬變，成了Vans的致勝之道；何況任意開發，任意求突破所帶來的後果，Vans在上世紀80年代早就上了沉重一課……

ComfyCush是一個設置在鞋內的系統。（Vans）

除於中底部份加入緩震泡沫外，鞋身內部車縫也採用了One Piece Constructed的一體化設計。（Vans）

全新科技ComfyCush再厲害 也絕不外露於人前

當然作為國際級企業，Vans絕對有投入大量資源在研發新科技之上，近日正式推出的ComfyCush，就是品牌引以自豪的新技術。以強化舒適度為主要目的，將「Comfy」和「Cushion」合二為一的ComfyCush，乃是一種建基在UltraCush系統之上延伸出來的系統，UltraCush針對鞋墊上的舒適度，ComfyCush則把科技由單純的鞋墊擴展至整個中底部份，在中底注入緩震泡沫（Foam）物料，再結合傳統Waffle Sole菱格紋大底，確保鞋履舒適性提高之餘，又不失抓地力、耐磨度等實用性，的確是一種不可多得的新技術。

然而，留意「新科技」未必等如「新鞋款」，Vans未有利用ComfyCush的誕生，從而順水推舟開發出全新型號或設計，ComfyCush技術，就不過是被注入到Era、Slip-on、Sk8-hi等既有的鞋款中，而且是完全設置於內部，即是如果從外觀上辨認的話，有ComfyCush系統的Slip-on和沒有ComfyCush的Slip-on，幾近一模一樣。

上面是一對加入了ComfyCush的Classic Slip-on，下面則是沒有加入ComfyCush的Classic Slip-on，老實說除了鞋墊圖案不同外，外型根本沒有甚麼分別。（張榮熹攝）

或許看到此，好些球鞋愛好者想必認為Vans十分「戇居」，因為環顧其他同級一線運動鞋品牌，每當開發出一種新科技、新系統的時候，基本上就等同將會有一個新鞋款誕生（就算新技術只應用在原有鞋款之上，其外觀往往都有着明顯轉變）。2007年adidas開始研發BOOST技術，2013正式面世，到2015年更因應這項技術，而開發出全新型號Ultra Boost，在市場上大放異彩。至於「對家」Nike也走向同一方向，就以他們的Air Max為例，基本上這項經典技術凡有新改革，就均會有新鞋款面世，2017年首次成功將Air氣墊360度直接接觸地面，就順勢推出了全新的Air Vapormax鞋款；到今年創製了史上最大的Air氣墊，也就強勢推出了新作Air Max 270鞋款，而要留意上述的新鞋款，其標榜的新科技系統，亦會展示在鞋型的外表之上，絕不會如Vans一般，研發了新技術，卻欠缺了新款式作配套，並拒絕將新技術外露於人前。

Vans是一個歷史悠久的品牌，曾經經歷過的風浪，自不然影響地他們向後的決策和核心價值。（Vans）。

吸取歷史經驗 捍衛核心價值與經典印象的重要性

對於Vans這種「新科技＋舊鞋款」創作模式，有人替其不值，覺得十分「蝕章」，但要持久又成功地營運一個品牌，每時每刻多元化發展，和產品開發上的日新月異，其實並非必勝方程式，對於Vans這些街頭次文化印象根深蒂固的單位而言，更是如此，任意發展，隨時適得其反，1984年Vans就曾經為此上了寶貴一課……

Fast Times at Ridgemont High電影。（網上圖片）

戲內主要男角色就清一色著用Vans鞋款。（網上圖片）

在1970未80年代初，Vans發展的勢頭十分強勁，就連電影業界均對它推崇備致，82年主打年青人市場電影《Fast Times at Ridgemont High》，戲內主要男角色就清一色著用Vans鞋款（特別是格紋Slip-on，最叫人留下深刻印象），如斯廣泛的認受性不但為Vans帶來商業上的成功，當年的年銷額就由$2,000萬美元暴升至$4,500萬美元，也壯大了管理層Doren家族的野心，決心更改品牌以滑板鞋主導的「國之根本」，積極開拓籃球、美式足球、棒球以至拳擊運動市場，創作出許多從來不曾出現的專業運動鞋，務求令Vans成為全方位的多元品牌，成為另一個Nike。

可惜事與願違，將大量資源投放到Doren家族並不熟識的其他運動市場上，並沒有為Vans帶來商業利潤，更拖跨了它的本業——滑板，哪怕當時品牌傳統的「明星產品」銷量仍然很好，但多元化的產品策略已過度消耗了公司的所有資源，終使Vans負債累累，在1984年無奈根據美國法律第十一章，申請破產保護。

為開拓新市場，1980年代Vans製造了許多不屬於滑板領域的鞋子，吃力，卻不討好。（網上圖片）

始創人Paul Van Doren。（網上圖片）

雖然事後憑藉始創人Paul Van Doren的出山，重新擔任公司總裁後，全公司上下一心的努力（根據Vans的官方歷史指出，Paul向所有的員工表示，公司在三年內也許無法實現任何加薪計劃，並將在保證產品質量之外縮減一切開支），Vans在1987終於還清了$1,200美元的債務，並於1988年被三藩市一家銀行收購，脫離了破產保護，但80年代這一趟沉痛經歷，卻足以令品牌管理層銘記於心，縱然2004年被財雄勢大的VF Corporation收購也好，往後業績再強也好，Vans亦樂意繼續以滑板為本，未有大舉動的跨界別開拓外，鞋款亦選擇以5大「明星產品」Authentic、Era、Old Skool、Slip-On及Sk8-Hi作為基軸，大部份的資源都投放在它們之上，轟動的Collaboration也以這5款鞋款為主，就連創新的高科技，亦講求在不影響外觀的情況下，優先研發在它們「體內」，今次的ComfyCush正是一大例證。

Vans所屬母公司VF Corporation旗下的品牌（網上圖片）

經歷過80年代的重擊之後，Vans的發展方面不再冒進，再次以滑板及相關化為本，並以上圖這些「明星產品」作為核心，無輪有多大的變化和革新，亦多會亦這些鞋款的輪廓作為依據。（網上圖片）

除Authentic、Era、Old Skool、Slip- On及Sk8-Hi這5款永恆核心外，Vans亦會於某些特定時期，推廣一些較少人認識的款式，以給予支持者新鮮感，圖為Anaheim Factory Style 73系列。（Vans）

+ 3 + 2

音樂一直是Vans其中一大銳意推廣之領域，最近跟經典Rock Band Led Zeppelin進行合作。（Vans）

與其刻意發展新鞋款 倒不如銳意推動背後的文化價值

既然公司發展乃是以5對馳名以久的單品作為核心，那麼是否代表Vans的創意團隊無事可做呢？答案當然不是，只不過是較之於其他品牌，他們更著眼於背後的文化推動而已。其實滑板文化與極限運動、藝術、音樂、時裝、塗鴉等次文化息息相關，Vans老早就意識到這一點，早在1995年開始，先知先覺地贊助Warped Tour音樂節，到2001年更收購股份做股東，成為音樂祭的主辨單位。到品牌50周年的時候，更大規模於全球各地舉行HOUSE OF VANS音樂節，將各式各樣的街頭文化與Flea Market共冶一爐，香港就經常成為其中一個表現場地。

Vans運動員的Sponsor List。（Vans）

當中不缺年紀輕輕的青年人，Vans在他們年紀少少的時候就開始銳意栽培他們，這才是孕育一種風氣、一種優良風氣的最好方法。

除音樂節外，Vans透過街頭文化這「軟實力」來建立自己聲譽的戰略，可謂靈活多變，資助運動員，給予他們Sponsorship以推廣發展，正是另一個品牌積極運作的策略，雖然贊助運動員這事宜許多品牌都會做，但Vans卻只會集中在滑板、沖浪、BMX和滑雪等極限運動之上，而且別具前瞻性，獲得Sponsor者未必每位都是業界的天王巨星，好些不過是十來歲年紀的青年人而已，Vans卻勇於去資助這些小伙子，不求快速回報，反之耐心地讓回報慢慢地自然來。

蘇五口仿傚Vans的炒襲版本（網上圖片）

蘇五口與Vans的官方合作版本（Vans）

另外在街頭次文化中，抄襲向來都是很普遍的理念，當中未必當真為了抄襲來賺錢，而不過是透過搞惡或二次創作，去刺諷社會或提倡新藝術形式，偏偏很多大品牌卻對此十分忌諱，輕則敬而遠之，重則控告侵權抄襲，然而Vans在這方面卻高明和虛懷得多，例如在2017年憑藉公然抄襲Vans和高調提倡「抄襲，這件事只能由中國設計師來做」，這等狂言而人氣急升的PURLICUE和Do NothingClub品牌主理人蘇五口，非但未有被Vans追究，Vans更意想不到地邀請他進行官方合作，叫業界大為嘩然，但正正是這種不按常理出牌，獨立獨行的風格，才使到Vans「Underdog」的形象深入民心，Vans偉大的地方就是在於，它從不以大品牌來自居（哪怕它當真是一個大品牌），沒有了大品牌的驕縱和拒人千里之外的氣焰，才能放下自己身段，代表街頭文化，為次文化相關領域幹出實事來。