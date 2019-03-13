倫敦V&A最大型Dior展錄得12多萬人進場　延至9月1日嚴選必睇設計

英國史上最大型Dior展覽《Christian Dior: Designer of Dreams》在上月經已隆重揭幕，可是開幕還不到19天，V&A博物館已傳出門票售罄的消息，展覽反應好不熱鬧。 若然尚未一睹Dior的風采，不用難過，皆因展館再次公告好消息：展覽開放將會延至9月1日。

展館有達500多件品牌作品。（網上圖片）

倫敦著名Victoria & Albert Museum（V&A）博物館館長Tristram Hunt表示：「我們早已預計到Dior展覽的熱烈程度，只是沒想過反應會來得如此震憾。」展館由二月初截至現時為止，已錄得121,566名入場人次。為了滿足觀眾的需求，V&A正式宣布展覽將由原定7月1日的閉幕時間，延長多七週（9月1日），相信消息絕對是廣大Dior迷的一大喜訊。

其實以Dior為主題的大型展覽並非首次，就如兩年前在巴黎裝飾藝術博物館（Musée des Arts Décoratifs ）所舉辦的《Christian Dior: Couturier du Rêve》。不過為何是次展覽的反應會比以往熱烈？甚至有人遠赴英國只為一睹內裏展品？

重遊品牌過去的美好 事關V&A今回所呈上的展品，由品牌1947年創立初時，到近期作品都有所涵蓋，亦即意味由Dior先生，再到品牌現任創意總監Maria Grazia Chiuri的華麗之作，都會被一一揭示。內藏展品總共多達五百件，除了衣裳以外，還包含了品牌的經典照片、雜誌、影片、配飾、插圖、舊香水等，然而價值不斐的珍貴訂製服還佔據了二百件之多，更同時帶來Dior先生的私人物品。展館就如帶領觀眾遊走一次品牌過去的美好，還能從中窺看Dior先生的一生與喜好，實在是一舉兩得。

品牌其中一款標誌性作品Bar Suit。（Dior） 經典中的經典 還記得品牌其中一款標誌性作品Bar Suit嗎？這款歷久不衰的設計，展館竟能從著名攝影家Cecil Beaton手中收集回來，讓這經典重現大眾眼前。然而經典作品還不止於此，說到館內的最大亮點，莫過於展出了瑪嘉烈公主（Princess Margaret）在二十一歲生辰當日所身穿的Dior晚裝。再者，品牌過去為著名芭蕾舞者Margot Fonteyn，以及英國名作家Nancy Mitford所設計的高級訂製服也一併曝光，以上巨作同場展出可謂難得一見。

瑪嘉烈公主在二十一歲生辰當日所身穿的Dior晚裝。（Hello Magazine）

Dior in Britain

展館內部被劃分成十一個區域，其一展區特意命名為「Dior in Britain」，顧名思義，這區所呈現的，全是為了回顧Dior先生與英國那千絲萬縷的關係，就如其生前鐘情於Savile Row高級裁縫店所出品的西裝；在倫敦Savoy Hotel所舉行的時裝展都一同奉上。Dior先生曾分享過：「除了我的祖國之外，世上再沒有一個地方能夠與英國媲美。我愛英國的文化、建築、禮儀，甚至食物。」展館因而拳拳盛意為此打造一個空間，具體講述Dior先生對英國的情懷。《Christian Dior: Designer of Dreams》被譽為年度必看的展覽，絕對當之無愧。