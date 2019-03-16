【Burberry走塑】棄用塑膠包裝換環保物料　推回收計劃重用舊衣架

時裝品牌近年持續環保化，棄用真皮草、皮革等的新聞不絕於耳。 作為污染源頭之一的塑膠，同樣是社會大眾志在減少的物科，皆因製作一件塑膠產品的時間很短，但塑膠被分解的時間卻很長。 而Burberry除了棄用真皮草，近日再表示將會減少使用不必要的塑膠包裝。

Burberry的包裝盒（WWD）

The New Plastics Economy Global Commitment的一份報告中提及，Burberry正與英政府合作，共同減少及停止塑膠廢物與污染。品牌表示會於2025前逐步減少在包裝中使用塑膠物料，並且包裝會是可重用、可回收或可堆肥。目前，品牌正減少使用塑膠製購物袋以及衣物套子，可減少產生29噸塑料。品牌預計在今年年尾將會棄用所有現時的衣架、籠罩以及以聚乙烯製成的袋，並以環保物料取替；同時會舉辦回收計劃，再重用及回收被廢棄的衣架。

除了Burberry外，L’Oréal、Walmart、Target等公司都同意會減少塑膠包裝的使用，估計佔全球塑料包裝總量的20％。

其實除了時裝外，化妝品同樣是大量使用塑膠包裝的產業之一。粉底、眼影、唇膏、眼線筆……基本上都有塑膠包裝，有的更不只一層。時裝也好、化妝品也好，業界有環保化的行動固然是好事，不過除了包裝以外，衣服本質以名化妝品本身同樣也可以是污染來源，所以消費者不過度消費同樣是令這些行業可以更環保的行動之一。