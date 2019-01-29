關於Louis Vuitton SS19　五樣被人遺忘的隱藏歷史與故事

或許時至今日，提起Virgil Abloh的Louis Vuitton，很多人所關注的，或許持續是一系列結合了樹脂鏈條Monogram手袋，以及那條長長的包袋Waiting List，但其實這位OFF WHITE設計師，能夠取代Kim Jones成為Louis Vuitton男裝部創意總監，並在短短一年之內大鳴大放，背後所依靠的，除了視覺上注目度極高的話題單品外，隱藏在每件產品背後的歷史故事同樣值得深究。 就例如，目前熱賣中的SS19系列，原來箇中好些設計，都是與美國著名童話《綠野仙蹤》或昔日芝加哥幫會龍頭有着千絲萬縷的關係，作為資深時裝文化愛好者，唯有認真解讀這些「The Devil Is In The Detail」，才算真正了解Virgil Abloh，當真認識今時今日的Louis Vuitton。

Louis Vuitton SS19上年於巴黎Palais-Royal Garden舉行，舉世觸目，而當季的產品近日亦正式開售。（youtube）

了解Louis Vuitton SS19的核心價值之前，大家要了解一個事實，就是作為當前街頭時裝表表者的Virgil Abloh，其祖國美國的歷史文化以及對家國的情意結，都是構成他製作每款作品的核心元素，無論是對應在OFF WHITE、還是Louis Vuitton之上，道理亦然。

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1：著名童話《綠野仙蹤》的美國夢正是Louis Vuitton SS19的主調

時下街頭時裝當道，品牌與設計師要向美國文化致敬如湯沃雪，只要打正旗號以球鞋、Skateboard或Hip hop文化致敬就是了，然而VirgilAbloh沒有走上這條千篇一律的道路，反而從童話《綠野仙蹤》The Wizard of Oz的故事主發，以截然不同方式詮釋美國文化。

Virgil Abloh細心為模特兒的衣服進行微調。（Vanity Fair）

《綠野仙蹤》是美國家傳戶曉的故事。

故事4位主要角色，稻草人、機器人、Dorothy及初時很膽小的獅子。（網上圖片）

《綠野仙蹤》是美國人Lyman Frank Baum首部小說作品，成書於1900年，故事講述堪薩斯少女Dorothy因龍捲風意外，被吹到奧玆國，期間遇到了獅子、機器人以至稻草人，四人結伴同行，為Dorothy尋找歸家之路外，期間也經歷了一連串驚人怪異的事蹟。故事的偉大之處不但止內容精彩緊湊，內裡更大大提倡了冒險精神和團隊意識，這種勇於冒險，並邁向成功的理念，向來是「美國夢」的文化核心，在1900年代更是如此，皆因當時美國國力正高速上升，漸漸取代了歐洲成為世界上的霸主，而那個年代亦有大量歐洲移民流入美國，為的就是追尋一個美國夢。（何況Virgil Abloh能夠以黑人設計師身份，打破膚色界限，成為頂尖歐洲品牌的創作總監，本身就是關於一個美國人夢想成真的勵志故事。）

以《綠野仙蹤》主角四人組形象構成的毛衣。（vogue）

（dazed）

留意毛衣圖案上的鮮花部份，乃是以立體方式針織而成，別具細膩度。（攝影：黃寶瑩)）

所以無論是《綠野仙蹤》還是新世代的Louis Vuitton，都或多或少地有住美國與歐洲大陸之間的連繫，如是者將它們合二為一，甚為切合。所以在SS19的發佈會，設計師就將走秀場地的地面，打造成七彩漸變的彩虹色，一來彩虹本身是《綠野仙蹤》的重點，二來《Over the Rainbow》這一曲目，亦是1939年《綠野仙蹤》同名改篇電影的主題曲。至於服飾方面，故事主人翁Dorothy、獅子、機器人及稻草人4人組的人像，就被貫注在各式各樣的毛衣、衞衣及西褲之上；小說內那些百花爭豔的怪誕異象，則以Full Print形式鋪滿整件夾克之中，叫人一見難忘。

留意模特兒行走的通道乃是以彩虹色構成的。（網上圖片）

Utility Harness是今季Louis Vuitton 男裝萬眾矚目的單品。（vogue）

Utility Harness的款式多樣。

電影《Die Hard》內，Bruce Willis就經常配備這類Utility Harness。

2：反思美國槍械文化

美國槍械管制議題近年成為社會焦點，無論大家對合法持槍的立場如何，自1789年通過美國憲法第二修正案（即著名的「權利法案」）開始起，槍支文化二個多世紀以來，就成為了美國人生活的一部份*，而用來固定手槍的槍袋或相關服飾配件，也被廣泛地應用在人民的日常服飾之中。SS19系列中，Virgil Abloh就匠心獨運地將典型的配戴手槍的Utility Harness時尚化，把槍套位置改裝成以Taurillon Monogram牛皮或Monogram Solar Ray塗層帆布製成的收納袋，再配備可調整長度的吊帶，用以迎合時下Utility Vest講求的機能風潮流外，想來也包含了設計師對槍械管制問題的政治訴求，與其透過Utility Harness來承載血淋淋的武器，倒不如將它打造成純粹的潮流單品，以時裝去消除戾氣。

*美國權利法案共有10條修正案（Second Amendment to the United States Constitution）， 第二條（Amendment II）列明人民擁有持有與佩戴武器的權利。

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Al Capone的「黑超」造型十分經典。（網上圖片）

全新Millionaire太鏡眼鏡。（攝影：黃寶瑩)）

3：來自芝加哥幫會龍頭Al Capone的太陽眼鏡

Virgil Abloh成長在伊利諾州，而伊利諾州最大的城市正是大名鼎鼎的芝加哥，不過這個美國第三大都會區過去可是惡名彰影的罪惡溫床，幫派問題持續，當中尤以Al Capone（1899-1947）最為有名，事關這些義大利那不勒斯的美國移民，不但是芝加哥犯罪集團的首腦和創始人，也是美國社會上一個人所皆知的名字，經營非法私酒生意不在講，更在1929年2月14日發動情人節大屠殺，於光天化日之下殺死7名男子，可謂無惡不作。然而，有趣的是在窮凶極惡之背後，Al Capone卻又熱心於公益，經常捐款大量金錢物資到慈善機構中去，在當時有「現代羅賓漢」的稱號。

Al Capone的故事在美國深入民心，後世不時以他作為電影故事藍本，電影《The Untouchables》裏，影帝Robert De Niro就曾飾演這位風雲人物了。

鏡框沿邊則綴滿了細緻的金色Monogram圖案，尊貴十足。（攝影：黃寶瑩）

Millionaire太鏡眼鏡。

正如上文所言，20世代初大量歐洲移民湧入美國，Al Capone的父母正正是隨著西西里和南義大利的移民潮來到美國的貧苦大眾，由於生活不計，不少意裔移民都會挺而走險，成為幫會成員，美國黑手黨正正是於這個時代洪流中應運而生。（The Godfather）

而雖然Virgil Abloh成長的時段經已和Al Capone雄霸芝加哥的年代相去甚遠，但這位風雲人物的形象卻一直對設計師影響甚深，因此在創作首個Louis Vuitton男裝系列之時，Virgil就刻意從Al Capone生前熱愛戴墨鏡的形象中，涉取靈感，再參考Louis Vuitton與Pharrell Williams及Nigo合作的Millionaire太鏡眼鏡，最終打造成全新的Millionaires眼鏡系列，眼鏡正面採用深斜邊設計，鏡框沿邊則綴滿了細緻的金色Monogram圖案，成功將美國黑手黨和Hip hop文化連為一體，十分少見。

由Pharrell Williams及Nigo設計的舊版Millionaire太鏡眼鏡。

紮染是Louis Vuitton SS19一大重點工藝技術。（vogue）

University of Wisconsin-Madison。

4/Tie-dye

在創作SS19 Louis Vuitton系列之時，Virgil Abloh取材的背景十分多元化，多角度將美國文化以立體方式展示出來，所以在童話故事、Hip hop和幫會文化之餘，1960-70年代的嬉皮士運動同樣不可或缺，關於這項文化其廣為人知的標記，除了是Love and peace symbol、蓬鬆長髮、波希米亞風和LSD外，在視覺上具有迷幻作用的Tie-dye紥染工藝同樣極具代表性。較之一般的美國人，Virgil對Hippie文化也別有一番體會，並非他曾經是嬉皮士，而是因為他成長之地伊利諾州附近的威斯康辛大學University of Wisconsin-Madison，過去正正是當年嬉皮士運動中最具代表性的學院。

Thames London品牌主理人Blondey McCoy親自演譯染色皮短褲。（vogue）

所以Virgil Abloh會將Tie-dye注入到Louis Vuitton之中，並不令人驚訝，但叫人拍案叫絕的，則是造工上的妙到毫巅。就以焦點的紮染運動短褲為例，同樣以彩虹作主題，以人手紮染方式，將染料貫注到優質小羊皮製作的短褲中去，圖案幻美之餘，側面開衩設計的設計也為運動褲增添了非凡彈性，令皮褲的舒適度不下於坊間的尼龍物料版本，卻又精緻許多，如斯以尖端工藝製作運動時裝，正是近代Louis Vuitton的真實寫照。

Virgil Abloh的設計格言，留意第3點。

PVC版本的Keepall Bandouliere 50。（攝影：黃寶瑩）

Virgil Abloh有一著名的設計理念，就是「將平凡事物變得特別的精準變化比率為3%」，意思是要製作出一件優質的產品，有時並不需要天翻地覆地大改造，只要懂得畫龍點睛，找到一個物品那3%最精要的部份，再作別具心思的改動，其表現出來的張力已足夠地驚人。雖然LouisVuitton的所有作品從來都絕非「平凡事物」，但將這個3%意念應用在其中，就仍然叫人大開眼界。

包袋方面，最突出的改造首推Keepall Bandouliere 50及Trunk Monogram，前者將經典的Monogram Solar Ray帆布改動成Monogram壓花PVC製作，如斯大膽虹光色的男裝袋在品牌的歷史上並不多見；至於Trunk系列則有着不凡的歷史，要知道Louis Vuitton乃是造大型行李箱起家，精緻Monogram帆布配以皮革包邊，歷來都是貴族士紳們出外遠遊的必備之物，Virgil Abloh今次就將它刻意縮小成手袋Size，再加上搶眼橙色樹脂鏈條配搭之，如斯3%小小改造，已成功顛覆世人對這枚經典作品的形象。

以特別物料打造的不起摺西裝。

白色襯衣領子由傳統的尖角剪裁成平角設計。（攝影：黃寶瑩）

而服裝方面也迎來3%的畫龍點睛式改造，白色西裝襯衣或外套的領子，都由傳統的尖角剪裁成平角的設計，展成別樹一格的反叛意味。此外，實用性也是設計師十分重視的一環，有見紳士們出外工幹時，總會帶備西裝傍身，設計團隊就開發出一種就算如何摺疊也不會起摺痕的西裝外套，方便用家隨意摺疊外套到空間有限的行李喼內，更無須使用燙斗將它撫平，這種體貼入微的細節度，正是一個頂級品牌的核心價值。

Louis Vuitton

中環置地廣場地下7-17號店鋪