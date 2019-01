關於Louis Vuitton SS19　五樣被人遺忘的隱藏歷史與故事

或許時至今日,提起Virgil Abloh的Louis Vuitton,很多人所關注的,或許持續是一系列結合了樹脂鏈條Monogram手袋,以及那條長長的包袋Waiting List,但其實這位OFF WHITE設計師,能夠取代Kim Jones成為Louis Vuitton男裝部創意總監,並在短短一年之內大鳴大放,背後所依靠的,除了視覺上注目度極高的話題單品外,隱藏在每件產品背後的歷史故事同樣值得深究。

就例如,目前熱賣中的SS19系列,原來箇中好些設計,都是與美國著名童話《綠野仙蹤》或昔日芝加哥幫會龍頭有着千絲萬縷的關係,作為資深時裝文化愛好者,唯有認真解讀這些「The Devil Is In The Detail」,才算真正了解Virgil Abloh,當真認識今時今日的Louis Vuitton。