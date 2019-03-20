【Nanushka】利用床單物料製作涼鞋　誰說匈牙利無潮牌？

當然涼鞋Sandals是每名女生炎炎夏日之時不可或缺的恩物，不過若箇中細分的話，各式各樣的Sandals之間，仍然有着微妙的潮流趨勢和變化，數年前功能主義當道，一系列美國、日本為主，主打防水、舒適與耐磨的山系涼鞋品牌，就成功搶佔了Sandals界別的半壁江山，然而時移勢世，時裝潮流的主軸從上年開始，慢慢又街頭機能風主導，漸漸導向回講求Tailor-made的格局，傳統前衞至上的High Fashion理念再起，連帶一系列相關品也備受注目，例如由Nanushka開發的奇怪物料涼鞋，正是當前受西方時裝愛好者趨之若鶩的新潮產品，鍾愛歐美時裝的女生實在不可不知。

Nanushka的風格，與時下高級時裝界流行的理念元素同出一轍。（Harper's Bazaar）

品牌主理人Sandra Sandor。（SUITCASE Magazine）

或許看到上圖這對別具東洋風味的涼鞋，大家想必先有為主認定它是日本職人的出品，非也！Nanushka可是一個來自匈牙利首都布達佩斯的服飾品牌，主理人Sandra Sandor早在2006年就創立這品牌，卻一直在亞洲區名不經傳，直至2016邀請Peter Baldaszti擔任CEO之後就迎來質變，風格上銳意走向高級時裝體系路線外（售價也大幅度調升，提升形象），也積極發展首飾配件市場，今次推出的一對名曰YOLA涼鞋，正是當前在美國時裝界大受歡迎，就連《V MAGAZINE》也對它推崇備致，YOLA涼鞋特別之處乃是它成功向「和風」取經，從日本傳統下駄、草履、雪駄等鞋屐之中涉取靈感，也將Wabi-sabi侘寂哲學融入其中，有別於傳統歐內女裝涼鞋，講求高挑修長的精細美學，YOLA外型矮扁橫闊，鞋帶位更刻意造得粗肥厚壯，給予人「鈍鈍」地的不完美感，風味有如Dad Shoes一樣。

Nanushka YOLA Puffed shape flat sandals。（Nanushka）

深具Wabi-sabi侘寂理念於其中。（Nanushka）

物料方面，YOLA同樣另類過人，無論是紫色還是黑色版本也好，均以滌綸（即聚酯纖維Polyester）這種常見於床槈棉被的耐用物料製作，將製作床單的物料應用在涼鞋之上，非但前衞，更頗具幾分昔日Maison Martin Margiela之神采，事關這種將隱藏在日常之中的細節，以不倫不類方式提升至「有型」的境界，與及解構主義精神，從來都是這位比利時大師的拿手好戲。

Nanushka YOLA這對鞋子，的確與當年Maison Margiela開發的傳奇鞋子Tibi分趾靴有着異曲同工之妙。（Maison Margiela）

或許看到此，尚有人會對源自匈牙利的Nanushka帶有有色眼鏡，認為她們並非來自傳統時裝大國，要「數千大元購買一件匈牙利時裝單品」，就無論如何都覺得有些不值，但說實話，這麼想當真有點井底之蛙，事關在這個全球一體化的世代裡，時裝設計工業在世界各地已去到百花齊放的境地，法、英、意、比、美、日韓等時裝大國故然發展蓬勃，事實就連一些世人先入為主地以為與時裝無關痛癢的國度，亦同樣不缺優質設計師，例如近年在男裝界備受注目，擅長將西裝結合民族風尚的Hed Mayner，正是來自以色列；與ASICS聯乘合作而紅得發紫的KIKO Kostadinov則是保加利亞代表；至於印度這個相對保守的國度，近年也誕生出一個叫MIUNIKU的前衞品牌；至於非洲的尼日尼亞，更一口產出3個能夠打進LVMH PRIZE決賽周的年輕品牌（KENNETH IZE、MAKI OH以及ORANGE CULTURE），足證大家只要有耐心和熱誠去鑽研，出色的時裝品牌，整個世界當真多的是。

Miuniku設計師二人組Nikita及Tina Sutradhar 姐妹花。（Elle）