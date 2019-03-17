Balenciaga Triple S幕後軍師新品牌　舒適地時尚是他的終極目標

最近，不知道你有沒有看過一雙神秘的Dad Shoes，好讓一眾潮流人士紛紛穿上了它。 這是鞋履大師David Tourniaire-Beauciel的新品牌Shoes 53045，鞋款擁有極之誇張的比例，外型亦不禁令人聯想起Balenciaga的Triple S，而該曾引起時尚圈瘋狂追捧的鞋款，原來他亦有份設計。

法國鞋履大師David Tourniaire-Beauciel（網上圖片） 這位法國鞋履大師有著傳奇的職業生涯，而他一直都想創造技術型的鞋子，更把氣墊命名為「Bump'Air」。90年代初期，基於當時設計師特別關注舒適度，他首度設計了一種帶有獨特氣墊鞋底的鞋履，並在1997年製造出類似的厚底鞋款。而Shoes 53045新款運動鞋那怪異的外型及風格，除了引人注目的氣墊鞋底外，其他亦與Balenciaga Triple S大同小異，堅定地延續了Dad Shoes風格。

David Tourniaire-Beauciel在法國Romans-sur-Isère小鎮上長大，那裡誕生了Stephane Kélian、Charles Jourdan、Robert Clergerie等傳奇鞋履品牌，而他自身經歷亦不簡單，90年代初開始在Jean Paul Gaultier擔任配飾和鞋類助理，後來花了幾年時間在西班牙製作鞋履，接著去了Chloé，與Phoebe Philo聯手開發鞋履，因在Phoebe未成為Chloé創意總監前，品牌並沒有賣鞋。其後，他過檔Maison Martin Margiela，與Nadège Vanhee-Cybulski及Demna Gvasalia共同工作，同時與當時正在效力Givenchy的Riccardo Tisci合作。

最終，他在Salvatore Ferragamo工作了六年，然後轉至Balenciaga，而全球紅爆的Triple S運動鞋，其實不光只是Demma一人的功勞，實際上David亦是背後的設計師。目前他更是Clergerie的創意總監，擁有如此豐富的工作履歷，實在不簡單。。

若你把「53045」反轉來看，就會看見「Shoes」的字形。（網上圖片）

對於Shoes 53045的未來，David Tourniaire-Beauciel說：「願它將成為一個具包容性的品牌。」原因很簡單，他盼望可以為每個人製作舒適又時尚的鞋履。