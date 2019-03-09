Lady Gaga第25次登上《V Magazine》封面　紅色光管化成激光劍

相信不少人對於Lady Gaga的印象都是她浮誇勁爆的造形，由生牛肉裙、被抬入場、到穿上好友Alexander McQueen設計的plato's atlantis鞋子，Lady Gaga以往的出場方式，實在叫人無法不留下深刻的印象。 不過，Lady Gaga近年的穿衣風格一改以往的浮誇特色，換成以優雅的形象示人，在電影《A Star Is Born》中的更加只化上淡妝，十分清新。而她參加各個大型頒獎典禮時，亦都選擇以高貴優雅的造型現身，有Valentino的薰衣草色訂製長裙、粉紅色羽毛長裙、CELINE的銀色亮片裙，Lady Gaga近年逐漸走上高貴路線。

（V Magazine網站）

最近，Lady Gaga為《V Magazine》拍攝三月號V118期封面，原來這次已是她第25次登上這雜誌的封面，Gaga第一次出現在《V Magazine》是2009年，跟今次足足跨越了十年，內文亦談及了她在這十年間的心路歷程。Gaga換上充滿部落風情的打扮，重執狂野。照片中Lady Gaga穿上黑色長裙、披上粉紅色羽毛、頭戴酋長頭飾、手執兩條發出紅光的光管。另一張照片更是整個人都埋在草堆當中，只露出眼睛與雙手，以光管拼出代表《V Magazine》的V字。

這輯照片由Jean-Paul Goude操刀，這法國攝影大師擁有多重身份，既是攝影師，又是平面設計師和插畫家，他曾與不少知名品牌、雜誌以及名人合作，Grace Jones、Katy Perry、Naomi Campbell、Kim Kardashian都曾是他鏡頭下的模特兒。Jean-Paul Goude手下的作品往往都充滿玩味性，而且喜歡探索女性的身體，今次為Lady Gaga拍攝的封面亦是一貫自己playful的風格呢！