Rick Owens、Thom Browne大混戰　誰能成為美國年度最佳設計師？

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除了紐約時裝周外，美國每年的時裝界盛事有二：一是每年5月的第一個星期一舉行MET Gala（紐約大都會博物館慈善晚宴），被譽為時尚界奧斯卡；另一個則是美國時裝設計師協會CFDA（全名Council of Fashion Designers of America）所舉辦的年度頒獎禮，CFDA Fashion Awards，是一個對美國時裝設計師意義非凡的盛典，平時經已矚目，今年更格外引人關注，事關今屆將會是知名設計師Diane von Furstenberg最後一次以CFDA主席身份，策劃頒獎典禮，下年1月1日開始，Tom Ford就會接任成為新一任主席，美國時裝業界勢必變天。

而日前，CFDA官方就發佈了各大重要獎項的重要名單，好些香港人熟識的名字均有上榜，Virgil Abloh與Thom Browne這兩大風格截然不同的鬼才，你又「撐」邊個呢？

前GUCCI和YSL設計師Tom Ford 2020年將會成為接Diane von Furstenberg的棒，成為新一任主席。（Allure）

Rick Owens成為年度最佳男裝設計師獎Menswear Designer of The Year提名設計師。（ifashionnetwork）

雖然在傳統高級時裝領域上，女裝向來才是業界之主調，但觀乎今屆入圍名單，年度最佳男裝設計師獎Menswear Designer of The Year無疑更為注目，話題性高得多，事關5位提名人之中，有3位都是美國近代時裝界有具名望的人物，分別是Thom Browne、Rick Owens和Virgil Abloh，三者影響力可謂無遠弗屆，Thom Browne重新定調洋服西裝發展，更早已是這個獎項的3項得獎者；在Avant-garde時裝派系地位超然的Rick Owens，雖然曾被指被收年聲勢不復當年之勇，亦從未如Thom Browne般，拿過男裝設計師獎，但其實這位歌德式極簡主義大師，2017年才獲得了CFDA頒發的Geoffrey BeeneLifetime Achievement Award終身成就獎，證明薑果然愈老愈辣。

Thom Browne絕對是美國近十年最成功的男裝設計師，改寫了美國時裝向來給予人「粗獷」的形象。（The New York Times）

當Demna Gvasalia已後勁不繼的時候，Virgil Abloh依然好生興旺。（網上圖片）

至於Virgil Abloh更是大熱之選，縱然近一年內他最矚目的成就，應該是集中在法國LOUIS VUITTON事業方面，但其自家品牌OFF-WHITE的銷售業績仍然出色（由於CFDA Fashion Awards是以美國品牌為主要計算單位，Virgil在LV方面的成績不會被計算在評分機制內），哪怕與Nike的"The Ten"合作企劃已然終結，但OFF-WHITE未來的大Project仍然既多且眾，單單是與IKEA的合作，就早已叫全世界潮流人望穿秋水了。而另外2位被提名設計師Pyer Moss的Kerby Jean-Raymond和Amiri的Mike Amiri，雖然今屆如無意外只屬「陪跑」份子，但近年亦取得了果足進步，Pyer Moss與Reebok合作的DMX Fusion球鞋掀起不錯迴響，Amiri的L.A.陽光風情亦長做長有，牛仔褲單品更是一眾西方明星爭相著用之單品。

你們還記得上年Menswear Designer of The Year的得獎者是誰嗎？是Supreme......

自2006年開始，Diane von Furstenberg就成為了CFDA主席，到下年終於光榮引退。（網上圖片）

Marc Jacobs這個品牌要再度堀起，的確好需要一點朝氣。（網上圖片）

較之男裝的打得火熱，Womenswear Designer of The Year方面就相對冷清得多，提名名單未及男裝矚目，亦因為前兩屆的得獎人正正是「Raf Simonsfor Calvin Klein」的原故，而增添了尷尬與無奈的氛圍，3屆女裝得獎者Marc Jacobs雖然再度獲得提名，但人氣不復當年勇始終是不爭事實；KateMulleavy、Laura Mulleavy兩姐妹主理的Rodarte，就「唔上唔落」似的，反而Rosie Assoulin、Brandon Maxwell和Sander Lak主理的Sies Marjan卻偶有驚喜，Sander Lak for Sies Marjan上年才奪得CFDA最佳新人獎，今年已能夠越級挑戰一眾成名前輩，前途不可限量；至於Brandon Maxwell的可愛之處，則在於身處這個Street Fashion風格主宰世界的洪流中，仍然堅持自我，以精細剪裁、優質用料而行波鞋大Logo圖案，去製作高級時裝，傲然屹立，堅拒跟風，正是其難能可貴的地方。

在這個Street Fashion風主宰世界的時局裏，Brandon Maxwell的作品，是少數能夠抗衡這股大Logo風潮的成功例子。

多得CALVIN KLEIN，今年6月3日舉行的CFDA Fashion Awards委實多了幾分尷尬。（Hollywood Reporter）

最後，過去一直有留意CFDA Fashion Awards的朋友都應該知道，頒獎禮每年都會特設一個名為International Award的獎項，表揚美國以外的時裝設計師（除了2009年破例由Marc Jacobs奪得），這是一個不設預先提名而直接在頒獎禮公佈的獎項，上年就由Donatella Versace這位意大利代表奪得，今年將會由誰奪得？當然是未知之事，但想來英國Kim Jones會是大熱之選，事關他執掌了DIOR MENS之後，品牌發展的確好生興旺，實在拾他其誰？

Kim Jones。（zimbio.com）

近代CFDA Fashion Awards的歷年得獎名單。（wiki）

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