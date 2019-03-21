【Tom Sachs】不玩NASA轉玩麥當勞　非官方員工守則教整芝士漢堡

每次說到美國紐約裝置藝術家Tom Sachs，就會第一秒聯想他跟Nike合作的鞋款，除了是NASA主題，更重要是天文數字的炒價。 今次Tom Sachs又有新作面世，不是Nike，不是NASA，而是總有一間係附近的麥當勞。

整套《McDonald’s Graphic Standards》以精美木盒包裝（Hamilton Press）

名為《McDonald’s Graphic Standards》的藝術創作，是Tom Sachs於2018年作品，創作靈感是取材自快餐店麥當勞（McDonald’s）的大小事物，先後創作出13張畫作，然後以「麥記」招牌紅色的精美木盒放好。

每盒《McDonald’s Graphic Standards》都附上白毛套，像極其珍貴。（Hamilton Press）

整個創作基本上是圍繞麥當勞員工的工作日常，可形容為非官方的員工守則，內有各式各樣守則和工作需知，例如組合漢堡包和芝士漢堡包的《Assembling Hamburgers and Cheeseburgers》，安裝廁紙方向的《Please》、外賣紙袋展示方式的《Order Presentation》；另外又有炸物區域的《Fried Products Area》、各式工具的《Equipment》，甚至是區分乾淨和不潔毛巾筒子的《Soiled Towels Only》和《Clean Towels Only》等硬件分配。即使不是在麥當勞工作，看圖也感能受到一份似曾相識的親切感。雖然《McDonald’s Graphic Standards》表面上像員工的工作手冊，但背後卻帶諷刺意味，指這些快餐店工作模式欠缺人性化。

《McDonald’s Graphic Standards》完整13張作品：

+ 9 + 8 + 7

早前，Tom Sachs跟出版社Hamilton Press合作，將《McDonald’s Graphic Standards》限產生產30本，售價為10,000美元（約78,478港元），雖然價錢足以購買3,270個麥當勞超值套餐，但如同大部份Tom Sachs出品一樣，這些快餐藝術品迅速售罄。當他跟Nike合作的Mars Yard 2.0波鞋有人在拍賣網eBay標上5,499.99英鎊（約56,941港元）的即買價，相信買下《McDonald’s Graphic Standards》的人，不少也是看好Tom Sachs的炒賣潛力，不論短炒或長線投資，Tom Sachs升值前景可謂無限好。

TOm Sachs跟Nike合作的Mars Yard 2.0 於拍賣網eBay最高價格達5,499.99英鎊（eBay截圖）

雖然Tom Sachs多次創作跟NASA、太空相關的作品，但其實他多年來一直有不少以麥當勞為媒介的作品，看來這個M字也是他的重要繆思。

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