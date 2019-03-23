【展覽】Joan Cornellà畫展登陸倫敦　血腥地微笑揭示人性險惡

或許你已經欣賞過Joan Cornellà的畫作，極具識別的黑色幽默與令人不安的圖像，是他呈現給觀眾的異端視角，亦能從中看見各種對社會現象的諷刺。 這位西班牙藝術家即將在倫敦舉辦《I’M GOOD THANKS》個人畫展，並於下月登陸PUBLIC Gallery。

Joan Cornellà作品（網上圖片）

某程度上，幽默是智慧與才華的顯露。Joan Cornellà每幅作品都能反映出社會墮落的本性，從社交媒體及自拍文化中，把兩者間的不自然，聯繫至墮胎、性別、政治等話題，根本任何主題在Cornellà的創作上，都是不受限制的。當然，Cornellà的作品看起來非常輕鬆搞笑，而人物角色亦分享著一種「假笑容」，另外，他亦喜歡利用繽紛色彩，讓我們聯想起50年代的廣告或小冊子設計。

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西班牙藝術家Joan Cornellà（網上圖片） Joan Cornellà的畫作主要是剖析現代文化，並將它們投射至最黑暗、最憤世嫉俗的結論，雖然有些人受到了他的侮辱，但同時亦有許多人覺得作品很好笑，他說：「即使在嘲笑某人或某事時，不論是否有同理心，總有一定程度的殘忍。」儘管如此，他亦表明，若然他的漫畫發生在現實生活，他絕對不會笑得出。

嘲笑某人或某事，總有一定程度的殘忍。 Joan Cornellà

Joan Cornellà作品（網上圖片）

通過簡單的視覺語言，Cornellà在無數奇異和超現實的場景中，一如既往繼續諷刺人性的險惡。儘管人物受到槍傷、失去四肢及經歷可怕事故，在他世界下所創造的角色，仍然繼續微笑。世界正在逐漸陷入墮落邊緣，而每次他的藝術作品，亦揭示了自己的黑暗世界觀，利用不安的方式來呈現人性。當你認真思考箇中所帶出的信息，想必你亦不會再覺得如此搞笑了......

《I’M GOOD THANKS by Joan Cornellà》

日期：4月3日至5月4日

地點：PUBLIC Gallery（17 Amhurst Terrace, London）

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