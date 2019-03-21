Chanel頸鏈、Givenchy晚裝！電影裏的時尚哲學：風格必須自己掌握

我承認我不愛看電影，關在電影院動彈不得幾小時，我寧願窩在床上，手拿遙控器，前進快轉，一幕回放或不停重播，操之在我。而且我常看歪，比起扣人心弦的劇情，我更注意男女主角的裝扮，穿了哪雙球鞋，《穿PRADA的惡魔》那件毛衣到底是藍色還是天藍色，Andrea戴的Chanel珍珠頸鏈，《阿甘正傳》裏阿甘穿的Nike Cortez、《志明與春嬌》樂哥穿紅了New Balance等。 文：Sofie（KEEDAN）

《穿PRADA的惡魔》內Andrea戴着Chanel珍珠頸鏈。（《穿PRADA的惡魔》電影截圖）

無論是品牌置入於電影，藉以捧紅某個單品，例如我看完電影立即跑去鞋舖入手的阿甘鞋；《侏羅紀公園》女主角跑給恐龍追時，讓我們不停驚呼原來穿 Sam Edelman高踭鞋能跑得這麼快；《冰雪奇緣》大賣，當年萬聖節滿街都是Elsa與雪寶。

這麼說好了，奢侈是需要時間去培養。電影重現了過往我們未曾經歷過的美（苦）好（難）年代。我一直覺得每一部講述未來的故事，實際都是在描述一個不可思議的現在，這個道理同樣適用在述說過去。

《皇家特工》讓男生渴望變成梳着油頭、穿着在倫敦Svile Row度身打造三件式西裝的英國紳士，甚至還與男裝時尚網站MR. PORTER合作，推出Kingsman同名男裝，超過60件單品，Colin Firth穿着的全部買得到。《Ocean’s 8》一群女子穿着Givenchy、Zac Posen、Valentino、PRADA華麗禮服，Cate Blanchett的日常服是Keith Richard與Burberry，還有一件件Cartier珠寶，包括在Met Gala的搶奪重點Jeanne Toussaint頸鏈。

除了《皇家特工》裹油頭、「三件頭」，按圖看看還有那些因為電影一炮而紅的潮流指標▼

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看出來了嗎？無論是對時尚品牌或者是觀看者，電影是一個夢工廠。只要男女主角夠大咖、劇情夠精彩、故事說得夠好，時尚品牌看到商機，爭相贊助。只要票房好，就算不賣，某個角色紅了，穿的單品就有機會爆款。

電影與時尚品牌聯手塑造的人物與情節，對普羅大眾而言更像一個夢境。時尚電影是面哈哈鏡，照射出我們不曾經歷過的年代，好奇每個演員的光鮮亮麗，彷若拿了同一個包、打扮得一模一樣，就能過着跟主角相似的生活、與男主角相遇、有個Happy Ending。就算我們心知肚明，電影的浮誇是有意呈現美好的事物，但人是因夢想而偉大，是吧！

《穿PRADA的惡魔》每個角色的的穿搭，都引發討論，讓大家很好奇時尚編輯真的能穿變穿Sample？答案是「不行」。（《穿PRADA的惡魔》電影截圖）

相比時尚電影，我更愛看時尚紀錄片。台灣知名服裝設計師Just in Case主理人周裕穎則這麼剖析：「隨着社群媒體的共生，遙不可及的Fashion Show分分秒秒在眼前直播，人們做夢的興奮少了些，時尚紀錄片能看到位居高位的時尚總編、設計師，跟拍他們工作狀況，（剪接過）互罵、受挫等的情緒，《The September Issue》是時尚業最真實的呈現，到底每年最重要 9 月號是如何運作出來的。」

《The September Issue》、《Mademoiselle C》，到《The Gospel According to André》。成長在種族隔離政策的社會，第一個能坐在時裝秀第一排的有色人種，前美國版《VOGUE》時尚總監Andre Leon Talley，電影陳述的不只是浮誇的時尚圈，更深入的關於總族歧視的問題。還有Alexander McQueen的紀錄片《McQueen》，「看着他初時做衣服笑得好開心，到背負着一季一接着一季的壓力，沉迷吸毒，」周裕穎說：「完全印證張愛玲說的：『時尚是爬滿跳蚤的華麗服裝』。」

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不要再以為時尚與自己無關，請想起《穿PRADA的惡魔》Miranda說的：「2002 年Oscar De La Renta推出一系列深藍禮服，很快就遍及百貨公司、恐怖的休閒服專櫃，你從特賣花車翻出來的藍色毛衣，就是在這裏的人選中的毛衣。」

不要以為自己跟時尚無關，即使在特賣場、街市買到的一件衣服，都是時尚雜誌、設計師在前一年運籌帷幄的結果。（《穿PRADA的惡魔》電影截圖）

你可以買到流行，但風格必須自己掌握。 時尚電影故事的結局，教會我這堂課。

【本文獲「KEEDAN」授權轉載。】