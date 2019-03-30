【綠色設計】The North Face聯名袋款　舊帳篷循環再用成永續時尚

提到環保，將剩餘的布料置入於設計中，是不少時裝設計師履行環保概念的普遍做法。 可謂永續理念佼佼者的英國設計師Christopher Raeburn，向來設計還不止純粹著眼於剩餘的布料，今回跟The North Face合作，收集大量被摒棄的The North Face舊帳篷，到底雙方如何進一步利用這些舊帳篷塑造出全新袋款？

有沒有想過被摒棄的The North Face帳篷如何處置？（designboom）

過去十年，Christopher Raeburn自家品牌的設計核心概念一向堅守Remade（再造）、Reduced（減少）、Recycled（回收）這三大原則，近日與戶外品牌The North Face合作，同樣以這些宗旨出發，不過今回非注入他經常採用的軍用材料作為重點加工伸延，反之用上舊帳篷物料進行創作。

近看袋款的細節。（designboom） 大家有沒有想過，原來被丟棄或二手的The North Face帳篷，經過拆解、組裝與重塑，也可成就一個全新袋款系列的誕生？Raeburn與The North Face正正將不可能變成可能。這次環保別注系列為我們帶來三個袋款，分別是手攜袋、背包與Tote Bag，全以黃色作為主調，並各自在尼龍帶上印有「RÆBURN／RECYCLED」、「RÆBURN／REMADE」、「RÆBURN／REDUCED」的字眼。然而說到這設計的一大特色，就是每個袋款均利用舊帳篷不同部分製作而成，因此各個袋款的細節與色彩分布也不盡相同，也是獨一無二。至於袋款價格由80英鎊（約800港元）至135英鎊（約1400港元）等，稱得上是貼地的平民價格。

英國設計師Christopher Raeburn。（網上圖片）

說到Raeburn本人，自他於2009年成立同名品牌時，經已確立出品牌的設計重心方向——環保，喜歡用以剩餘布料與重造服裝作為創作主要特色的Raeburn，曾在訪問中強調，「Remade fashion，就是指帶點考古味道的功能性設計。」加上設計師向來鐘情於古著、軍事等元素，使在他創作路上，積極找來具開創性的古著單品，讓它們重現於舞台上。

他的環保設計理念，還不止令自家品牌贏來掌聲，也換來事業成就，去年受品牌Timberland青睞，擔任品牌的全球創意總監。多月前，其同名品牌RÆBURN跟Timberland合作推出的2019秋冬系列，以黑、橙、灰、橄欖綠、深藍作主打，五色不但拼湊出幾何美學，更全採用環保物料，就如再生PET物料、有機棉等，令Raeburn推動環保的心力，更能推廣到大眾層面。

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