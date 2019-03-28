【展覽】大館有個PRADA俱樂部？從中探秘再生嬰兒、時裝，還有...

香港向來被評為文化沙漠，來到「藝術三月」，此地匯聚國際藝壇盛事，各大時裝品牌亦設立藝術專區，為人們提供獨特體驗，換個角度細看時裝與藝術。

PRADA MODE俱樂部首度降落大館（PRADA）

香港人忙碌一世，遺忘了這座城市的魅力，受到中西文化影響，香港地已形成獨特文化面貌，近年大館化身為香港地標，揉合歷史及當代建築，而PRADA MODE俱樂部亦首度降落於此，以時裝、藝術、音樂及美食，營造一場本土文化盛會。

Prada Invites利用品牌經典尼龍面料，設計出別具一格的產品，並與三位建築師聯手合作，包括Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹島和世（Kazuyo Sejima）。（Prada）

2018年12月，PRADA MODE首度登陸邁阿密，該品牌租借Freehand Miami酒店，將其大堂、游泳池、花園及餐廳等設施重新裝修，將品牌美學完美地融合當地環境。首屆成功落幕後，第二站來到香港的大館，當中包括Prada Invites、裝置藝術《Dolls’ House》以作展示。

攝影師Jamie Diamond的作品（PRADA）

攝影師Jamie Diamond（PRADA）

女性無需經過真實分娩，亦無需承擔母親和家庭面對的財政責任，便能擁有再生嬰兒。 Jamie Diamond

《Forever Mothers》探討不孕、無意生育及流產等問題，從再生嬰兒娃娃身上尋求慰藉，並與它產生深厚情感連繫。（網上圖片）

這俱樂部最引人注目的，必定是由攝影師Jamie Diamond創作的作品，以專注人類與再生嬰兒間的親密互動，利用鏡頭講述性別、角色扮演、代孕及母子關係等，她的作品系列更包括《Forever Mothers》、《Amy》、《Promise to Be a Good Mother》，讓我們能從中感到悲傷情感。

攝影師Jamie Diamond的作品（PRADA）

當中的再生嬰兒娃娃，利用矽膠製造，通常是度身訂造，不論在身體結構、溫暖感和重量各方面，幾乎與真實嬰兒無異。Diamond作品除了能展示溫馨畫面，亦以生動而不批判的手法，來記錄人類與死物，思考愛、親密關係和生命本質。一個被稱為重生的嬰兒，陌生感使它變得神秘，矽膠所製作的超逼真形象，對於作品中的母親，猶如真實小孩般。

這個快閃俱樂部能在享受美食期間，同時欣賞時裝與藝術，但願人們除了來打卡外，亦能思考藝術品帶出的意義。

Prada Mode Hong Kong

日期：2019年3月27日至28日

時間：10:00am - 2:00am

地點：香港大館營房大樓3樓

*活動只限受邀會員

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