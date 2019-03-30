【文具】AFFIX與德國品牌出聯名原子筆　$620背後原來大有來頭

近年時裝業界發展，有着一個特異現象：就是較之於成衣這一門本業，愈來愈服裝品牌，都愛將心力和資源投放在家品文具等周邊產品之發開上，委實是「妹仔大過主人婆」，不過也沒有辦法，誰叫當代時裝工業的競爭太大，各大品牌若不「整色整水」花點創意，實在很難突圍而出。

AFFIX在香港仍然依舊名不經傳，但人家在歐美日等地其實經已頗具聲威。（AFFIX）

不過無論各大時裝品牌生製周邊單品的動機是如何也好，時裝人能夠擁有印上自己心儀品牌Logo的生活品，就無論如何都是一件賞心樂事。說的是英國街頭概念品牌AFFIX，這個由時裝新人王Kiko Kostadinov和英倫街頭巨人Michael Kopelman等4人主導的新晉品牌，自創立之初就一直以「實驗」作為設計大原則，致力對傳統工業風中的工作服及相關工業品作出重新定義，為工裝文化提案出“新功能”與全新的發展方向。

Kiko Kostadinov是當前時裝界極受注目的設計師。（網上圖案）

Michael Kopelman在英國潮界地位超然，重要性就等如日本的藤原浩一樣。（Hypebeast）

AFFIX × TROIKA Multi-Tool Ballpoint Pen，網店SSENSE有售。

作為最擅長將工學和美學合一的工業大國，德國人的理性主義就可謂與AFFIX團隊的核心價值不謀而合，最近AFFIX就找來德國文具品牌TROIKA合作，以他們的經典產品Multi-Tool Ballpoint Pen作為主調，合作打造出AFFIX × TROIKA多用途工業用原子筆，迅即在潮流界引來廣泛關注。作為TROIKA的重要設計，這款原子筆以Silver-tone Brass金屬製造，物質堅固耐用，難以凹陷和變形；此外原子筆的外型輪廓採用六角形的方式打造，用以提供最舒適的手覺觸感，即便長時間拿握使用，亦不容易對手部構成勞損。



除了外型設計上的優點外，這筆也真的有工業用途，筆幹的刻度其實是間尺來，有齊厘米和吋兩種單位；至於筆幹近末端的綠色透明長方格，則早水平尺；筆末還有神秘「武器」，"End Cap"位置非但可以當平版電腦的觸控筆使用，當揭開筆蓋，內部安裝了迷你螺絲刀於其中，共有一字和十字兩款設計，功能性十足。

另有銀色版本（ssense）

簡單包裝不失工業味（ssense）

至於AFFIX × TROIKA的別注版本，由外型到功能，其實跟普通版無異，唯一分別就是筆的中央位置印有顯眼AFFIX標記，這樣的聯乘令人想起OFF-WHITE跟意大利品牌KONG合作的FROG connector，同樣是在原有產品中加上Logo而已，也同樣在販賣虛榮感，不過AFFIX本身的工業風格，總算是跟TROIKA理念有著一些共通點。

TROIKA自家普通版本的Multi-Tool Ballpoint Pen。（TROIKA）

或許會有人覺得，一支Collaboration定價$620實在太貴，雖然普通版的Multi-Tool Ballpoint Pen只賣$275元，但Crossover就是這樣，加一個Logo再配原有功能性，已值回票值。再者，TROIKA並非名不經傳的，在德國祖家可謂人盡皆知，其一系列專利設計，這些年來更榮獲多個獎項，包括份量十足的Red Dot Design Award、German Design Award和Good Design Award等等，要體會德意志民族優良的紀律性和客觀科學精神，透過這個文具品牌的確是一個絕佳的途徑。

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