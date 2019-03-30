神還原梵高、康丁斯基經典　CG技術將名畫家居變成現代室內設計

不少人都會對家居抱有一種憧憬，想像當中的裝潢、擺設種種，希望可以營造一個屬於自己以及至親的安樂窩。不過，你又有沒有想過，若果以畫作作為裝修的靈感，會出現怎樣的畫面。

Wassily Kandinsky《Interior（My Dining Room）》畫作和OG圖

縱觀西方畫作，有不少畫家都曾以繪畫家居環境作為主題，如梵高的《Bedroom》和康丁斯基的《Interior（My Dining Room）》等等。近期來自自英國的市場行銷團體NeoMam Studios就以CG技術把六幅名畫以現代家居的方式重現。

這個計劃希望以此為各位房東提供靈感，並作為行銷方式之一。為了完成計劃，NeoMam更找來了不同範疇的專家合作，例如室內設計師 andrey barinov、美術指導povilas daknys等等。

記得數年前美國芝加哥藝術博物館曾重塑梵高的《Bedroom》，舉辦展覽之餘同時提供睡房的出租服務，令大家可以一嘗住進名畫的體驗。不知道大家都看完NeoMam的作品，又有沒有興趣照著畫作去裝修自己的安樂窩？

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