《The Face》雜誌即將復刊 　Alexander McQueen封面最難忘？

在80、90年代，英國傳奇雜誌《The Face》具有巨大影響力，集時裝、設計、電影、音樂、文化、藝術於一身，由音樂周報《NME》前編輯Nick Logan創立，直至2004年停刊。 近日傳來好消息，就是《The Face》即將復刊，並於4月1日先在線上重生。

《The Face》創造了不少經典雜誌封面，如Alexander McQueen擔任封面主角，於多年後再度回看，還是感覺令人興奮。（網上圖片）

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《The Story of The Face: The Magazine that Changed Culture》此書描述了《The Face》的傳奇史。（網上圖片）

據未來新發展方向，第一步將開啟Instagram帳戶，網站於4月底亮相，9月才推出紙本刊物。《The Face》成立於1980年，是幾代英國青年文化的泉源，與《i-D》同時推出，更在高峰期內，每個月銷售超過70,000本。它為生活雜誌奠定了新時代，亦造就了多位知名攝影師，如Juergen Teller、Corinne Day、Nick Knight、David Sims等。後來，該雜誌迅速把內容擴至到夜生活、青年文化、政治等。《The Face》是一本喜歡與主題徹底起衝突的雜誌，並以發現青少年潮流文化而聞名，特別是新浪漫主義New Romantics與Acid House，它記錄了屬於那個年代的次文化。1999年，當Logan將《The Face》賣給出版商EMAP時，它的輝煌已一去不復返。2004年，EMAP面對財務危機，所以決定將《The Face》停刊，因為當其時發行量，已下降至每月約25,000本。

《The Story of The Face: The Magazine that Changed Culture》此書描述了《The Face》的傳奇史。（網上圖片）

一本曾經改寫文化潮流的雜誌，褪色的輝煌，《The Face》能再次發揮魔力嗎？這個重生機會使它轉換全新商業模式，相比起舊時，新興文化有所改變，未有互聯網的年代，年輕人透過服飾進行交流，如今卻是喜歡通過社交平台來表現自己，為了抓緊年輕人的心，Instagram亦是《The Face》重心之一，更透露未來讀者可在時裝故事中，直接按入鏈接至購買產品的商店，大概E-Commerce成了現今出版業的生存技法，某程度上更像是品牌推廣大使。

長篇紀錄片、深度時裝故事與電子商務，全都是都是未來《The Face》新發展，透過線上及線下與讀者建立緊密關係。過去的傳奇閱歷，使《The Face》復刊充滿挑戰，他們更表示這次不是懷舊之旅：「我們要尊重它的過去，但亦希望能推動全新發展。」我們拭目以待。

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